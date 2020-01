Poszło jak z płatka. 11. ćwierćfinał Djokovicia w Australian Open

Jedno niecelne odbicie mogło doprowadzić do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Sofia Kenin źle trafiła w piłkę i ta poleciała z dużą prędkością w stronę głowy dziewczynki do podawania piłek. Na szczęście ball girl zdołała się uchylić. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Niesamowitym zagraniem popisał się Roger Federer w starciu z Filipem Krajinoviciem. Wydawało się, że Szwajcar nie dojdzie do piłki, ale w ostatnim momencie zdołał ją odegrać, czym kompletnie zaskoczył rywala. To trzeba zobaczyć. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Tak wyglądał początek czwartego dnia w Australian Open. Wszystko to, co działo się w Melbourne, gdy w Polsce była jeszcze noc.

- Ostatnio, kiedy zmierzyłam się z Anett Kontaveit, niewiele zabrakło mi do zwycięstwa. Wtedy po prostu opadłam już z sił. Na razie nie wiem, jaka będzie taktyka na to starcie - powiedziała Iga Świątek. W 4. rundzie Australian Open rywalką Polki będzie Estonka Kontaveit. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Djoković w niedzielę nie zaprezentował tak dobrej dyspozycji serwisowej jak w poprzedniej rundzie w pojedynku z Japończykiem Yoshihito Nishioką. Wtedy posłał 17 asów, teraz tylko osiem, miał też niższy procent wygranych akcji zarówno po pierwszym, jak i drugim własnym podaniu, w drugiej partii przegrał nawet gema przy swoim serwisie, ale i tak kontrolował wydarzenia na Rod Laver Arena.

"Djoko" chwali

Rozstawiony z numerem 14 niewysoki Argentyńczyk wyrównał swoje najlepsze osiągnięcie w Australian Open z 2018 roku. W ćwierćfinale Wielkiego Szlema zameldował się trzykrotnie w karierze - dwa razy w US Open i raz na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa.

Z "Djoko" doznał czwartej porażki w karierze, w tym po raz trzeci w imprezie wielkoszlemowej.

- To zawodnik, dla którego nie ma straconych piłek, potrafi zagrać z głębi kortu, ale i biega do siatki. Nie był łatwym rywalem, jednak osiągnąłem swój cel - podkreślił Djoković.

O półfinał Serb, który w tym roku w Melbourne stracił dotychczas jednego seta - w pierwszej rundzie z Niemcem Janem-Lennardem Struffem, powalczy z Milosem Raoniciem.

Rozstawiony z 32 Kanadyjczyk w poprzedniej rundzie wyeliminował Greka Stefanosa Tsitsipasa (nr 6), a w niedzielę równie pewnie uporał się z doświadczonym Chorwatem Marinem Ciliciem, wygrywając 6:4, 6:3, 7:5.

Raonić w 2016 roku był trzecią rakietą świata, ale w kolejnych latach - głównie z powodu problemów zdrowotnych - nie prezentował pełni możliwości. W Melbourne kroczy jednak od zwycięstwa do zwycięstwa i nie stracił jeszcze seta. W pojedynku z Ciliciem posłał 35 asów, a prędkość większości jego serwisów przekraczała 200 km/h. Miał 55 wygrywających uderzeń przy 23 niewymuszonych błędach.

- Świetnie się czuję, czerpię wielką radość z gry, ale to nic dziwnego, bo przez ostatnie dwa, trzy lata nie miałem zbyt wielu okazji do tego. Do tego wsparcie kibiców i sztabu, wspaniała atmosfera, więc jestem podekscytowany swoimi występami tutaj - przyznał półfinalista Australian Open z 2016 roku, który po raz piąty w Melbourne zameldował się w najlepszej ósemce singlistów.

"Sporo nas łączy"

Z Djokoviciem zmierzył się już w tym turnieju w 2015 roku, przegrywając w ćwierćfinale.

- Pamiętam tamto spotkanie, znowu czeka mnie trudny bój. To jeden z wyższych tenisistów w stawce, do tego świetnie i mocno serwujący. Najważniejsze jednak, że pokonał kłopoty ze zdrowiem, wrócił do gry na wysokim poziomie. Do tego mówimy tym samym językiem, więc sporo nas łączy i na pewno będzie ciekawie - powiedział Djoković o urodzonym w Podgoricy Raoniciu.

Serb triumfował dotychczas w tej imprezie w latach: 2008, 2011-13, 2015-16 i 2019. Ubiegłoroczne, siódme zwycięstwo sprawiło, że został samodzielnym liderem klasyfikacji wszech czasów w singlu mężczyzn pod względem liczby wygranych w tej imprezie.