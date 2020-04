Federer ma plan ratowania tenisa. "Czy jestem jedynym, który o tym myśli?"

Djoković, Federer i Nadal na pomoc słabszym tenisistom. "Bitwa o przetrwanie" Najlepsi... czytaj dalej » Zmagania z powodu pandemii COVID-19 zostały zawieszone w pierwszej połowie marca. W kolejnych tygodniach pojawiały się nowe informacje o odwoływaniu imprezy za imprezą.

Wiadomo, że w terminie nie odbędzie się Roland Garros, a Wimbledon został anulowany w całości. Jeśli chodzi o pierwotnie planowany na koniec sierpnia w Nowym Jorku US Open, to na razie jego termin nie został zmieniony. Ostateczna decyzja ma być ogłoszona w czerwcu.

Unifikacja organizacyjna

Czołowi zawodnicy i zawodniczki, a więc ci z pierwszej setki rankingów zarabiają wystarczająco dużo, aby wytrzymać przez kilka miesięcy bez dochodów z kortu. Są jednak setki innych, dla których brak gry oznacza poważne problemy.

W ostatnim czasie utworzono specjalny fundusz pomocy dla niżej sklasyfikowanych. W jego organizację zaangażowały się władze ATP, WTA, ITF oraz organizatorzy czterech turniejów wielkoszlemowych. Zdaniem Federera to za mało.

"Czy jestem jedynym, który uważa, że nadszedł czas zjednoczenia męskiego i kobiecego tenisa?" - napisał na Twitterze zwycięzca 20 turniejów wielkoszlemowych. "Nie mówię o unifikacji rywalizacji na korcie, ale w kwestiach organizacyjnych" - dodał mistrz z Bazylei.



Rozważają rezygnację

Kilka dni temu Federer dołączył m.in. z Hiszpanem Rafaelem Nadalem do projektu stworzonego przez Novaka Djokovicia. Serbski lider klasyfikacji ATP zapowiedział powstanie specjalnego funduszu wsparcia finansowego dla słabszych graczy.

- Musimy im pomóc. Wielu z tych zawodników rozważa rezygnację z profesjonalnego uprawiania tenisa, bo mogą nie przetrwać finansowo - powiedział tenisista z Belgradu, który jest też przewodniczący Rady Zawodniczej.

Wspomniana wielka trójka szukać będzie środków dla graczy będących w rankingu na pozycjach od 250. do 700.