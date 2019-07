Hurkacz wypunktowany w Waszyngtonie. Nie wykorzystał szans

Hurkacz efektownie rozpoczął amerykańskie tournée. Z rywalem rozprawił się w godzinę To się nazywa... czytaj dalej » Dla 22-letni Hurkacza występ w Waszyngtonie był pierwszym od Wimbledonu. To właśnie w amerykańskiej stolicy rozpoczął przygotowania do ostatniego turnieju wielkoszlemowego w sezonie, a więc US Open.

Rywal wielce utytułowany

W pierwszej rundzie wrocławianin w dobrym stylu wyeliminował reprezentanta gospodarzy Daniela Younga. Teraz zmierzył się z kolejnym Amerykaninem, ale zdecydowanie lepszym i bardziej utytułowanym. Isner w karierze wygrał już 15 turniejów rangi ATP, w tym aż 13 na nawierzchni twardej. To właśnie na takim korcie walczyli w środę obaj tenisiści.

Ten pojedynek przebiegał tak, jak można było się spodziewać. Obaj zawodnicy znani są z bardzo dobrych serwisów i to jest ich mocna broń. O rozstrzygnięciach w obu setach decydowało po jedynym przełamaniu.

Niewykorzystane szanse się zemściły

Hurkacz dobrze zaczął. W drugim gemie miał aż cztery szanse na break pointa, a potem w czwartym kolejne dwie. Nie był ich w stanie wykorzystać i, jak później się okazało, więcej takich okazji już nie miał.

Rywal, który zajmuje 15. miejsce w rankingu ATP odebrał mu za to podanie w dziewiątym gemie. To było decydujące. W drugiej odsłonie Isner wykorzystał gorszy moment Polaka i przełamał go w trzecim gemie. Potem pewnie kontrolował wydarzenia na korcie i zwyciężył ostatecznie 6:4, 6:4.

Zawodnik z Wrocławia miał wprawdzie więcej winnerów i mniej niewymuszonych błędów, ale nie miało to tym razem znaczenia. Ważniejsze punkty wygrywał bardziej doświadczony 34-letni Isner, który popisał się 14 asami. Pięć mniej miał Polak.

2. runda, ATP Waszyngton:

John Isner (5. Stany Zjednoczone) - Hubert Hurkacz 6:4, 6:4.