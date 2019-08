Niesłyszący Koreańczyk nie dał rady Hurkaczowi. Niesamowita seria Polaka

To jeszcze nie koniec Hurkacza w Paryżu

Duck-hee Lee przeszedł do historii tenisa

Głuchy tenisista przeszedł do historii. "Ludzie śmiali się. Mówili, że nie powinienem grać" - Ludzie śmiali... czytaj dalej » Rozstawiony z trójką Hurkacz przystępował do turnieju w Północnej Karolinie z bilansem 3-3 z dotychczasowych imprez US Open Series w Waszyngtonie, Montrealu i Cincinnati. Najlepiej zaprezentował się w Rogers Cup, pokonując Taylora Fritza i Stefanosa Tsitsipasa, a zatrzymując się dopiero na Gaelu Monfilsie. Mając zacne rozstawienie, Winston-Salem Open mógł rozpocząć od drugiej rundy.

Jego wtorkowy rywal o meczach z tak utytułowanymi przeciwnikami do niedawna mógł jedynie pomarzyć. W tym sezonie Duckhee Lee występował wyłącznie w turniejach cyklu ATP Challenger Tour. Na antenie Eurosportu można było zobaczyć jego grę jedynie podczas kwalifikacji Australian Open, z którymi jednak pożegnał się już w pierwszej rundzie. Tymczasem w Winston-Salem w swoim pierwszym meczu turnieju głównego Koreańczyk pokonał 7:6(4), 6:1 Szwajcara Henriego Laaksonena, zapisując się w historii tenisa.

Koreańczyk postawił się Polakowi

Premierowy set pojedynku z Hurkaczem pokazał, że triumf w pierwszej rundzie nie był dziełem przypadku. Choć od samego początku miał problemy z utrzymaniem serwisu, Lee zdołał jednak jako pierwszy zanotować breaka na 4:3, a chwilę potem kolejnego na 5:4. Dzięki obronieniu pięciu z sześciu breakpointów zamknął partię przy pierwszej piłce setowej po 45 minutach, przypominając sobie i kibicom, że w 2017 roku z wrocławianinem zdołał już wygrać w Shenzhen (w kolejnych dwóch meczach górą był już Polak).

W drugim secie Hurkacz nie pozostawił jednak rywalowi złudzeń. Nie dość, że świetnie serwował, to jeszcze z największą łatwością radził sobie z podaniem Koreańczyka, rozstrzygając na swoją korzyść wszystkie gemy.

Swoją zwycięską serię Polak przeniósł na trzeciego seta, choć już w pierwszym gemie bronić musiał trzech breakpointów. Dzięki dziesięciu wygranym gemom z rzędu w finałowej partii objął prowadzenie 4:0. To jednak nie był koniec emocji.

Przy stanie 1:5 Lee poderwał się bowiem do walki, wygrywając dwa kolejne gemy i broniąc po drodze piłkę meczową. Co więcej, w dziewiątym gemie prowadził przy podaniu wrocławianina 40/15, by ostatecznie nie obronić trzeciej piłki meczowej i przegrać po dwóch godzinach i trzech minutach.

W grze podwójnej w Winston-Salem startuje Łukasz Kubot, którego partnerem jak zwykle jest Marcelo Melo. Polsko-brazylijski duet, który jest rozstawiony z numerem pierwszym, na początek zmierzy się z Brytyjczykiem Dominikiem Inglotem i Brazylijczykiem Marcelo Demolinerem.



Wynik meczu 2. rundy gry pojedynczej:

Hubert Hurkacz (Polska, 3) - Duckhee Lee (Korea Płd.) 4:6, 6:0, 6:3.