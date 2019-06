Szans mnóstwo, żadnej wykorzystanej. Hurkacz nie zagra w półfinale w Eastbourne

To jeszcze nie koniec Hurkacza w Paryżu

Hubert Hurkacz o grze we French Open bez konieczności gry w kwalifikacjach.

Forma najlepszego polskiego singlisty przed Wimbledonem rośnie. Do pierwszego ćwierćfinału na trawie w karierze wdarł się dzięki pewnym wygranym z Włochem Marco Cecchinato i Amerykaninem Stevem Johnsonem. W teorii w obu pojedynkach to rywale byli faworytami, ale grający bez presji Polak obu wyrzucił z turnieju.

Niewykorzystane szanse

22-latek z Wrocławia początkowo nie robił sobie nic ani z dobrej formy, ani z lepszego rankingu przeciwnika. To Hurkacz dyktował warunki w pierwszym secie. Polak pewnie wygrywał gemy przy własnym podaniu, a dobrze radził sobie również returnując. Niestety, nie wykorzystał żadnej z siedmiu szans na przełamanie, a sam oddał serwis w najmniej spodziewanym momencie - w dziesiątym gemie. Choć nic na to nie wskazywało, to Fritz wygrał seta 6:4 i objął prowadzenie w meczu.

Doprowadził do tie-breaka

Polak ewidentnie wpadł w dołek. Szczęśliwie pozbierał się na tyle szybko, że już na początku drugiej partii udało mu się obronić trzy breakpointy. Nasz reprezentant ponownie balansował na cienkiej linie w gemie numer sześć - tym razem rywal miał dwie szanse na przełamanie. Szczęśliwie znów udało się wybronić.

Wydawało się, że jest po meczu, a Polak jest w sytuacji bez wyjścia. Tymczasem Hurkacz, przy pomocy rywala, doprowadził do breakpointa i pewnie wykorzystał go potężnym smeczem. W drugim secie wszystko zaczęło się od nowa (5:5). Polakowi wychodziło więcej, zdobywał punkty nawet po efektownych padach na trawę.

O losach seta zdecydował tie-break. W nim nasz reprezentant szybko zdobył ważny punkt przy serwisie rywala, świetnie mijając go forhendem po linii. Przewagę niestety szybko roztrwonił i słono za to zapłacił. Decydującą rozgrywkę przegrał do pięciu, a cały mecz 4:6, 6:7 (5).

Następnym startem Hurkacza będzie udział w Wimbledonie, który rozpocznie się 1 lipca.

1/4 finału turnieju w Eastbourne:

Hubert Hurkacz - Taylor Fritz 4:6, 3:6