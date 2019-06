Deszcz nie przeszkodził Hurkaczowi. Pierwsza w sezonie wygrana na nawierzchni trawiastej

O ubiegłym tygodniu najlepszy polski singlista chciałby jak najszybciej zapomnieć. 22-latek z Wrocławia, będą faworytem, przegrał już w pierwszej rundzie turnieju w Halle z Portugalczykiem Joao Sousą i przed Wimbledonem został mu już tylko występ w Eastbourne.

Świątek najwyżej w karierze. Zmiana na szczycie rankingu WTA Choć Iga Świątek... czytaj dalej » Na początek los skojarzył go z rozstawionym z siódemką Cecchinato. Włoch światowej czołówce dał o sobie znać szczególnie w ubiegłym roku, kiedy eliminując Novaka Djokovicia, wdarł się do półfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Tyle, że wtedy gra toczyła się na mączce, zdecydowanie ulubionej nawierzchni Cecchinato. Rywalizacja na trawie to zupełnie inna bajka. I to Polak wykorzystał.

Wykorzystał pierwszą okazję

52. obecnie w rankingu ATP Hurkacz dysponował w poniedziałek świetnym serwisem. Gemy przy własnym podaniu wygrywał z dużą łatwością, praktycznie nie oddając rywalowi punktów. A Włoch miał problemy - raz po raz przytrafiał mu się podwójny błąd serwisowy. Polak nawiązywał walkę w gemach serwisowych przeciwka, ale długo nie udawało mu się wywalczyć breakpointa. Aż w końcu przyszedł dziewiąty gem pierwszego seta. Pojawiła się okazja na przełamanie i Hurkacz momentalnie, już przy pierwszej okazji, ją wykorzystał. Chwilę później mecz został na moment przerwany z powodu padającego deszczu, ale tenisiści szybko wrócili na kort, a Polak pewnie zakończył seta. (6:4).

Druga partia również nie mogła zacząć się lepiej. Polak momentalnie przełamał rywala i mógł spokojnie kontrolować przebieg meczu. I tak robił, skrzętnie pilnując własnego podania. 40. w klasyfikacji ATP Cecchinato nie był w stanie zatrzymać rozpędzonego Hurkacza, ale w sukurs ponownie przyszedł mu deszcz. Mecz przerwano przy stanie 3:2 dla naszego reprezentanta.

Po półtoragodzinnej pauzie, pojedynek wznowiono. Polak od razu stracił podanie, ale na jego szczęście jeszcze raz przełamał przeciwnika (5:4). Potem pewnym gemem serwisowym przypieczętował zwycięstwo. To dla niego oczywiście pierwsza wygrana na trawie w tym sezonie.

W drugiej rundzie wrocławian zmierzy się z triumfatorem amerykańskiego pojedynku: Steve Johnson - Randy Opelka.

1. runda turnieju w Eastbourne:

Hubert Hurkacz (52. ATP) - Marco Cecchinato (Włochy, 40. ATP) 6:4, 6:4