Hurkacz znów postraszył faworyta. Dwa wyrównane sety

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu naszego reportera Łukasza Przybyłowicza z Hubertem Hurkaczem tuż po tym, jak polski zawodnik pożegnał się z French Open. Paryska przygoda wrocławianina zakończyla się na drugiej rundzie i Marinie Ciliciu.

Bolesna lekcja tenisa dla Huberta Hurkacza. Polak ugrał zaledwie dwa gemy w drugiej rundzie US Open. 21-latek poległ z kretesem ze starym wyjadaczem Marinem Ciliciem 2:6, 0:6, 0:6. Zobaczcie, jak do tego doszło. Transmisje z turnieju wyłącznie w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz Eurosport Playerze.

To musiało boleć! Hurkacz z hukiem odpada z US Open

Hurkacz błysnął w poprzedniej rundzie - w środę wyeliminował rozstawionego z jedynką Kei Nishikoriego 7:5, 5:7, 6:2. Japończyk to pierwszy przedstawiciel czołowej dziesiątki światowej listy, którego pokonał. 22-letni wrocławianin nigdy wcześniej też nie awansował do ćwierćfinału imprezy ATP.



Zajmujący 77. miejsce w rankingu Polak stworzył w czwartek razem z 11. w tym zestawieniu Tsitsipasem ciekawe widowisko. Jako pierwszy popisał się breakiem, w trzecim gemie. Rywal jednak od razu zaliczył przełamanie powrotne.

Źródło: PAP/EPA Stefanos Tsitsipas był faworytem

W dalszej części pierwszej odsłony obaj tenisiści dobrze pilnowali własnego podania i do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break. W nim od stanu 3-3 trzy punkty z rzędu zdobył Grek, który chwilę później bez problemu objął prowadzenie w całym spotkaniu.

Hurkacz zachował spokój

Obronił trzy piłki meczowe. Nadal wyeliminowany Rafael Nadal -... czytaj dalej » Ofensywnie nastawiony Tsitsipas kontynuował dobrą passę także na początku drugiej odsłony. Prowadził w niej 3:1, a następnie 5:3. Potem jednak zaczął popełniać proste błędy, z czego skorzystał zachowujący spokój wrocławianin. Doprowadził do remisu, a w 12. gemie zmarnował piłkę setową. W tie-breaku już nie miał żadnych kłopotów i doprowadził do remisu w całym meczu.



Zdenerwowany Grek wrócił do lepszej dyspozycji od początku decydującej partii - zapisał w niej na swoim koncie pięć kolejnych gemów. Polak zdołał ugrać tylko honorowego.



Z Tsitsipasem zmierzył się wcześniej dwukrotnie i za każdym razem musiał uznać wyższość tego rywala. Poprzednio grali ze sobą w ubiegłym tygodniu w 1/8 finału w Marsylii. Grek był tam turniejową jedynką i sięgnął po tytuł.

Podskoczy w rankingu

Hurkacz, który po raz pierwszy startował w Dubaju, wygrał na otwarcie z francuskim kwalifikantem Corentinem Moutetem 6:3, 7:5. W poniedziałek powinien awansować do czołowej 70. światowej listy.



Wrocławianin był jedynym Polakiem w obsadzie zawodów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.



Wynik ćwierćfinału gry pojedynczej:



Stefanos Tsitsipas (Grecja, 5) - Hubert Hurkacz (Polska) 7:6 (7-4), 6:7 (1-7), 6:1.