Drugi Polak w pierwszej setce rankingu tenisistów

Kamil Majchrzak to od poniedziałku tenisista z pierwszej setki

Pierwszego dnia kwalifikacji do drugiego turnieju wielkoszlemowego sezonu zobaczyliśmy jednego Polaka. Kamil Majchrzak był faworytem w starciu z Simone Bolellim, ale w najważniejszych momentach grał bardzo źle. Ostatecznie Włoch po 110 minutach pokonał piotrkowianina 7:5, 7:6 (5). Transmisje z eliminacji French Open w Eurosporcie.

Tylko jednej wygranej brakuje Kamilowi Majchrzakowi do zakwalifikowania się do turnieju głównego Australian Open. W 2. rundzie kwalifikacji Polak pokonał Noaha Rubina 7:5, 6:1. Zobaczcie skrót spotkania.

Majchrzak doprowadzał Nishikoriego do szału

Majchrzak romansował z pierwszą setką od tygodni, ale nie potrafił postawić kropki nad i. W dwóch ostatnich notowaniach rankingu był od tego o włos. Na dwa tygodnie utknął na 102. pozycji.

Do historycznego awansu do top 100 wystarczyło mu przejście kwalifikacji w Atlancie. W walce o główną drabinkę polski tenisista pokonał dwóch Amerykanów Trenta Bryde'a i Tommy'ego Paula, ale w 1. rundzie nie sprostał Matthew Ebdonowi. Okupujący w zeszłym tygodniu dokładnie 100. miejsce Australijczyk wyeliminował Polaka, jednak odpadł w 2. rundzie. Nie obronił punktów za półfinał sprzed roku, w związku z czym wypadł do drugiej setki, robiąc miejsce między innymi naszemu tenisiście.

Pracowite lato Hurkacza. Chce zagrać w czterech turniejach przed US Open Najlepszy obecnie... czytaj dalej » Tym samym w pierwszej setce rankingu samotny nie będzie już Hubert Hurkacz, który do tej pory w pojedynkę bronił honoru Polaków. Najwyżej notowany polski tenisista utrzymał 44. miejsce, o trzy niższe od rekordowego rankingu.

W tym tygodniu Majchrzak będzie mógł poprawić swoje notowania, biorąc udział w challengerze Sopot Open. Hurkacza czekają występy w Waszyngtonie.

Jedna zmiana w pierwszej dziesiątce

Liderem rankingu ATP Tour pozostał Novak Djoković. Przewaga Serba nad Hiszpanem Rafaelem Nadalem wynosi już 4470 pkt.

W czołowej dziesiątce nastąpiła tylko jedna zmiana. Na dziewiąte z dziesiątego awansował Włoch Fabio Fognini, zamieniając się miejscem z Rosjaninem Daniiłem Miedwiedwiedem.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour:

1. (1.) Novak Djoković (Serbia) 12415 pkt

2. (2.) Rafael Nadal (Hiszpania) 7945

3. (3.) Roger Federer (Szwajcaria) 7460

4. (4.) Dominic Thiem (Austria) 4595

5. (5.) Alexander Zverev (Niemcy) 4415

6. (6.) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4045

7. (7.) Kei Nishikori (Japonia) 4040

8. (8.) Karen Chaczanow (Rosja) 2890

9. (10.) Fabio Fognini (Włochy) 2625

10. (9.) Daniił Miedwiediew (Rosja) 2625

...

44. (44) Hubert Hurkacz (Polska) 1023

100. (102) Kamil Majchrzak (Polska) 559