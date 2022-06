Hurkacz poślizgnął się na trawie. Niespodziewana porażka Polaka

Po najlepszym w karierze sezonie na kortach ziemnych Hurkacz przeniósł się na korty trawiaste, które - co najlepiej pokazał ubiegły sezon - lubi zdecydowanie bardziej.

Przywitał się z nimi w poniedziałek, wygrywając spotkanie w deblu, jednak ta właściwa inauguracja, singlowa, odbyła się właśnie w czwartek.

Hubert Hurkacz awansował do półfinału debla w Stuttgarcie Hubert Hurkacz i... czytaj dalej » Hurkaczowi przyszło się zmierzyć z niżej notowanym, aczkolwiek bardzo niewygodnym Fucsovicsem. Do tej pory Polak mierzył się z Węgrem dwa razy (Budapeszt i Cincinnati w 2018 roku) i dwukrotnie musiał uznać wyższość rywala.

W rankingu plasuje się od niego wyżej o 42 pozycje (Hurkacz jest 13., Fucsovics - 55.), jednak mocniejszy atut w rękach miał Węgier. On już rozegrał jedno spotkanie na trawie w tym sezonie, eliminując w poprzedniej rundzie Austriaka Jurija Rodionova 6:7 (5-7), 6:3, 6:4.

Od początku jak po grudzie

Przywitanie Hurkacza z trawą w sezonie 2022 od początku szło jak po grudzie.

Hurkacz dał się przełamać już w gemie otwarcia i od początku musiał gonić rywala. Węgrowi odpłacił się przełamaniem na 3:3, ale nie poszedł za ciosem. Końcówka pierwszego seta znów należała do Fucsovicsa. Węgier po raz drugi odebrał podanie Polakowi i wydatnie przybliżył się do trzeciego zwycięstwa z nim z rzędu.

Drugi set mógł się ułożyć zdecydowanie inaczej, a przynajmniej mocno tego chciał Hurkacz. Tym razem polski tenisista wygrał gema otwarcia, a w kolejnym, już przy podaniu rywala, prowadził 40:0. Nie wykorzystał jednak żadnego z trzech breakpointów. W efekcie obaj tenisiści szli łeb w łeb do końca seta.

O jego losach zadecydował tie-break. W nim od stanu 3-3 wrocławian zdobył trzy punkty z rzędu. Do zamknięcia seta potrzebował punktu. I chociaż węgierski tenisista doprowadził do remisu, to więcej zimniej krwi zachował na koniec Hurkacz, wygrywając 9-7.

Trzecia, decydująca odsłona od początku miała wyrównany przebieg. Ale tylko do szóstego gema. W nim Polak dał się przełamać rywalowi, który objął prowadzenie 4:2. To okazało się kluczowe dla losów całego spotkania. Hurkacz wprawdzie ugrał jeszcze jednego gema, ale by myśleć o zwycięstwie, musiał odpowiedzieć przełamaniem. W gemie numer osiem ze stanu 15:40 zdołał jeszcze wyrównać, ale na więcej nie było go już stać. Po dwóch godzinach i dwunastu minutach trzecia porażka Hurkacza z Fucsocvicsem stała się faktem.

Na szczęście przegrana na tak wczesnym etapie turnieju nie okaże się kosztowna w kontekście rankingu i Hurkacz nie straci żadnych punktów. Powtórzył się bowiem scenariusz sprzed roku. Wtedy również Polak miał wolny los w pierwszej rundzie, a w meczu otwarcia sensacyjnie uległ 335. w rankingu Dominicowi Strickerowi.

W Boss Open Stuttgart najlepszy polski tenisista rywalizuje jeszcze w grze podwójnej. W turnieju debla, występując z Mate Paviciem, jest już w półfinale. W środowym ćwierćfinale rozstawieni z trójką Polak z Chorwatem pokonali braci Tsitsipasów Petrosa i Stefanosa 4:6, 7:6 (7-3), 10-5. Rywali w mecz o finał wyłoni czwartkowe spotkanie Rohan Bopanna i Denis Shapovalov - Aleksandr Niedowiesow i Aisam Ul Haq Qureshi.

W drodze do Wimbledonu

Stuttgart to pierwszy przystanek Hurkacza w drodze do wielkoszlemowego Wimbledonu, który jest punktem kulminacyjnym sezonu na kortach trawiastych. Tenisista z Wrocławia ma jeszcze w planach turnieje na tej nawierzchni w Halle i na Majorce.

Wimbledon startuje 27 czerwca. Przed rokiem Hurkacz dopiero jako drugi Polak w historii doszedł w nim aż do półfinału.

Wynik meczu 2. rundy ATP Stuttgart:

Hubert Hurkacz (Polska, 3) - Marton Fucsovics (Węgry) 5:7, 7:6 (9-7), 3:6