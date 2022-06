Skandaliczne zachowanie tenisisty. Sędzia tylko się przyglądał

Tenisowe cuda w Miami. Zagrał rączką rakiety, wygrał punkt Alexander Bublik... czytaj dalej »

To był mecz turnieju ATP Boss Open w Stuttgarcie.

Bublik grał z Andym Murrayem. 35-letni Szkot był faworytem starcia z ponad dekadę młodszym Kazachem. W pierwszej fazie spotkania były lider rankingu prezentował się znakomicie, a jego rywal najwyraźniej był tym z każdą chwilą coraz bardziej sfrustrowany.

Pod koniec inauguracyjnej odsłony, przy stanie 5:3 dla serwującego Murraya, Bublik dał upust emocjom. Najpierw ze złością uderzył piłkę prosto w trybuny, a potem zaczął przeklinać w języku rosyjskim.

Dostało się także matce

Słowa, które wypowiadał pod nosem, nie powinny padać w rozmowach kolegów, a co dopiero na korcie tenisowym, gdzie obowiązują wyjątkowe zasady kultury.

- Czy on popełnia jakieś błędy? Już nie mogę, jest psem, pi***ol się. Jest suk***ynem - pieklił się Bublik.

Za chwilę dostało się też matce słynnego Szkota.

- On nie robi żadnych błędów. Pi***zyć wszystkich wokoło, mogę sobie iść do domu. Mam dość - rzucił po rosyjsku niepocieszonego tenisisty.

Bublik (sound) Who know russian language (warning 18+) he should be fined immediately!!! Neved heard that from tennisplayer before! bad words about @theweissenhof about Andy Murray, @atptour@TennisTV (video @TennisTV) pic.twitter.com/u2wWBJKO2q — doublefault28 (@doublefault28) June 9, 2022

Sędzia spotkania, znany i ceniony Brazylijczyk Carlos Bernardes, nie zareagował na te słowa. To o tyle dziwne, bo prowadzący mecze są zobowiązani do znajomości wszystkich przekleństw w językach uczestników danego spotkania.

To kontynuowano, jak gdyby nic się nie stało.

"Bardzo złe słowa"

Partię Murray wygrał 6:3. W drugiej odsłonie Bublik miał wielką szansę, bo prowadził 5:2, ale nie był w stanie wykorzystać trzech piłek setowych. Ostatecznie decydował tie-break, w którym Murray pewnie triumfował 7-4. Tym samym awansował do ćwierćfinału.

Bublik nie został ukarany.

Oglądasz Wideo: SNTV Murray awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Stuttgarcie

"Pochodzi z Rosji, ale niestety gra dla mojego kraju. Gdyby sędzia zrozumiał jego słowa, zdyskwalifikowałby go. Bardzo złe słowa" - napisał w mediach społecznościowych jeden z kibiców tenisa z Kazachstanu.

W czwartek z turnieju w drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz. Wrocławian uległ Martonowi Fucsovicsowi z Węgier (5:7, 7:6, 3:6). W piątek Polak zagra za to o finał debla.