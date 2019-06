Kubot i Melo zmienili nawierzchnię. Optymistyczny początek przygotowań do Wimbledonu

Kubot i Meli są świeżo po występie we French Open

Nadal do Thiema: Kiedyś ty też wygrasz w Paryżu

Zasłużona radość mistrza. Rafael Nadal wygrał French Open po raz dwunasty i odebrał piękny Puchar Muszkieterów. Oklaskiwał go król Hiszpanii, odebrano również hymn dla Rafy. Zobaczcie i posłuchajcie.

Piękny moment triumfu Rafaela Nadala. Oto piłka meczowa z finału przeciwko Dominikowi Thiemowi (6:3, 5:7, 6:1, 6:1). Hiszpan wygrał 12. tytuł we French Open.

Polak i Brazylijczyk we French Open odpadli w trzeciej rundzie. Dużo czasu na rozpamiętywanie porażki nie mieli, bowiem już kilka dni później stawili się w Holandii. Zmienili nawierzchnię z ziemnej na trawiastą. To zawsze utrudnienie, bowiem trzeba przyzwyczaić się do nowych warunków.

Wielki awans Igi Świątek w rankingu. 18-latka polską rakietą numer jeden Iga Świątek,... czytaj dalej » Kubot wraz z Melo tylko na początku mieli z tym kłopot. Mecz 1. rundy w 's-Hertogenbosch z duetem Pierre-Hugues Herbert i Romain Arneodo rozpoczęli od stanu 2:5. Na szczęście szybko się ostrząsnęli, odrobili stratę, a potem wygrali seta 7:5. W drugiej partii nie dali już rywalom dojść do głosu. Zwyciężyli 6:2, a w całym meczu 2:0 w setach.

Impreza w Holandii im pasuje. Rok temu grali tu w półfinale, a dwa lata temu wygrali całe zawody, a później triumfowali w Wimbledonie. Polak wygrał tę imprezę także w 2015 roku, a wówczas jego partnerem był Chorwat Ivo Karlović.

Kubot i Melo faworytami

Teraz Kubot i Melo są w 's-Hertogenbosch głównymi faworytami. Nie bez powodu zostali rozstawieni z numerem 1. Dla polsko-brazylijskiej pary ta część sezon należy do najbardziej ulubionych, z nią też mają związane najlepsze wspomnienia.

W drugiej rundzie zmierzą się z Holendrami Thiemo de Bakkerem i Davidem Pelem lub Brytyjczykiem Dominikiem Inglotem i Amerykaninem Austinem Krajickiem. Reprezentanci gospodarzy znaleźli się w obsadzie dzięki przyznanej przez organizatorów tzw. dzikiej karcie.

Holenderski turniej jest pierwszy etapem przygotowań do Wimbledonu, który odbędzie się na przełomie czerwca i lipca w Londynie.

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej mężczyzn:

Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 1) - Romain Arneodo, Pierre-Hugues Herbert (Monako, Francja) 7:5, 6:2.