Dobra piłka czy aut? Tenisista wyciągnął telefon i zrobił głosowanie

Do kontrowersji doszło w niedzielnym pojedynku faworyta bukmacherów przeciwko Nikołozowi Basilaszwilemu. Gruzin wygrał pierwszego seta, w drugim prowadził 6-2 w tie-breaku i miał serwis na wagę awansu. Do wygrania meczu potrzebował więc tylko jednego punktu. Pierwszy serwis mu nie wyszedł. Drugi - tu zdania są mocno podzielone.

That ball mark hasn't been forgotten...#IBI19pic.twitter.com/26eYuA8c7W — Tennis TV (@TennisTV) 12 May 2019

Zmienił decyzję

Wydawało się, że po zagraniu Gruzina piłka minęła linię kara serwisowego, czyli była autowa. Taka zresztą była interpretacja sędziego liniowego, który wywołał aut. Basilaszwili też nie protestował. Pogodził się z tym, że popełnił podwójny błąd, i zaczął przygotowywać się do następnego punktu.

Rekordowo wysokie miejsce Huberta Hurkacza w rankingu ATP Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Tymczasem we wszystko wmieszał się sędzia stołkowy, który zmienił decyzję liniowego.

Na kortach ziemnych nie ma możliwości wideoweryfikacji, jak to jest na kortach twardych i trawiastych. Panuje przekonanie, że jest to zbędny luksus, gdyż na mączce, w przeciwieństwie do innych nawierzchni, piłka zostawia fizyczny ślad.

- Korekta! Piłka była dobra - ogłosił jeszcze ze stołka sędzia. Kiedy podbiegł do feralnej linii, dalej przekonywał Fucsovicsa, że piłka była w korcie, choć wyglądało na to, że ślad, jaki zostawiła, w ogóle nie był styczny z linią.

"Dobry serwis"

- Zobacz, piłka ześlizgnęła się po linii z tej strony. Dobry serwis - zapewniał węgierskiego tenisistę. I zarządził powtórzenie punktu. Zamiast 6-3, dającego Fucsovicsowi jeszcze cień nadziei w meczu, utrzymany został wynik 6-2. Przy poprawce Gruzin nie miał już problemów i wygrał mecz.

Fucsovics nie chciał się kłócić z sędzią, ale sprawa nie dawała mu spokoju. Po przegranym w dwóch setach 1:6, 6:7 (2-7) spotkaniu wyjął telefon i zrobił zdjęcie śladu, czym podzielił się z internautami.

"Ostatnia piłka w moim meczu. Nie chciałem tego robić, ale dostałem mnóstwo próśb, żeby to opublikować. Gdyby to był aut, byłby podwójny błąd, a ja miałbym jeszcze jakąś szansę. Ale sędzia zrobił korektę..." - napisał na Instagramie tenisista i na swoim profilu zrobił sondę wśród internautów. Zgodnie z przewidywaniami większość głosujących opowiedziała się za Węgrem.

Stanęli w obronie

Sprawa poruszyła też innych tenisistów. W obronie Fucsovicsa stanął kolega po fachu Denis Shapovalov. "To było brutalne. Potrzebujemy systemu Hawk-Eye na kortach ziemnych. Musi być na to jakiś sposób. Co myślicie?" - napisał Kanadyjczyk na Twitterze.

I feel you man. Same thing with me last week the ref missed two calls. It happens too often pic.twitter.com/MxDjtL8p5y — Denis Shapovalov (@denis_shapo) 12 May 2019

Shapovalov doskonale rozumie ból Fucsovicsa, bo jak przyznał, tylko w zeszłym tygodniu, na turnieju w Madrycie, dwa razy został skrzywdzony przez sędziego w podobnych okolicznościach. "To zdarza się zbyt często" - dodał.

W dyskusję włączył się inny tenisista Andriej Rublow, który podzielił zdanie kolegów. "Zgadzam się w st procentach. Trzeba zrobić Hawk-Eye na kortach ziemnych, szczególnie że w TV już pokazują, czy piłka była dobra, czy nie" - zauważył Rosjanin.

Punktem kulminacyjnym sezonu na kortach ziemnych jest wielkoszlemowy Roland Garros, ale w Paryżu na razie twardo opowiadają się za tradycją. Nie chcą instalować systemu Hawk-Eye, wychodząc z założenia, że na takiej nawierzchni piłka zostawia ślad. Przypadek Fucsovicsa pokazuje jednak, że nie zawsze jest to takie oczywiste.