"Zamknijcie mordy!". Skandal na korcie z udziałem Shapovalova

Carlos Alcaraz nie zagra w turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie Carlos Alcaraz... czytaj dalej » Urodzony w Tel Awiwie Kanadyjczyk, mający też rosyjskie korzenie, słynie z dużego talentu i równie dużego temperamentu. W poniedziałek dał upust swoim obu cechom.

Do kontrowersyjnego wydarzenia doszło w ósmym gemie drugiego seta, przy prowadzeniu 4:3 Włocha, lecz serwisie Shapovalova. Ten został wówczas ukarany stratą punktów za naruszenie zasady przekroczenia siatki w jednej z akcji. Sam zainteresowany ewidentnie nie zgadzał się z decyzją sędziego, wobec której głośno i ostentacyjnie protestował.

Nie wytrzymał

Szukanie konfliktu i brak pokory wyraźnie nie spodobał się rzymskiej publiczności. Ta z czasem zaczęła buczeć i gwizdać na tenisistę. Ten z kolei, już wyraźnie podenerwowany, takiego obrotu spraw nie wytrzymał i odwrócił się w stronę trybun, w emocjach wykrzykując po angielsku głośne: "zamknijcie, k***a, mordy!" na cały kort.



Denis Shapovalov in a heated battle with Lorenzo Sonego/the Italian crowd in Rome...



”Shut the f___ up,” he shouts when booed for arguing with the supervisor.pic.twitter.com/TVTGgNbeTy — James Gray (@jamesgraysport) May 9, 2022

"To nie jest już mecz tenisa"

Historia miała swój dalszy ciąg. Kanadyjczyk poprosił sędziego i supervisora meczu, z którym również nie mógł dojść do porozumienia, o wyrzucenie z trybun konkretnego kibica, który jego zdaniem go strofował.

Gdy arbiter Richard Haigh postanowił nie podejmować żadnych oficjalnych kroków wobec jednego z fanów, nie będąc pewnym adresata zarzutów ze strony tenisisty, ten miał rzucić w jego kierunku słowa: "To nie jest już mecz tenisa".

Choć Shapovalov finalnie za swój mało elegancki uczynek przeprosił, to zdążył jeszcze po drodze otrzymać karę punktową. Drugiego seta przegrał do trzech, lecz już w kolejnym, decydującym sam pozwolił rywalowi na zdobycie tylko trzech gemów.

Pomimo powrotu do lepszej gry na pewno sobie nie zaskarbił sympatii publiczności w stolicy Włoch. Zwłaszcza po wyeliminowaniu przecież przedstawiciela gospodarzy.