Do pięciu razy sztuka. Hurkacz w końcu wygrał w deblu

Rekordowy ranking Huberta Hurkacza. "Wiele się nauczyłem" Hubert Hurkacz od... czytaj dalej » O ile w singlu 22-letni Polak efektownie rozpoczął rok - od sześciu kolejnych zwycięstw, o tyle gorzej szło mu w w grze podwójnej.

Wrocławianin przegrał trzy mecze w ATP Cup w Sydney, a w Australian Open odpadł już w I rundzie w parze z Kanadyjczykiem Vaskiem Pospisilem. Zwycięstwa w deblu doczekał się w poniedziałek w Holandii.

Zimna krew młodego duetu

Jego partnerem jest w tym turnieju 19-letni Auger-Aliassi. W pierwszym secie starcia I rundy z Mekticiem i Koolhofem przełamali rywali wychodząc na prowadzenie 4:2. Nie oddali już go do końca, zwyciężając ostatecznie 6:3.

Dużo bardziej wyrównana była druga odsłona. W niej polsko-kanadyjska para obroniła sześć piłek setowych. Mecz zakończyli siódmym meczbolem po 90 minutach rywalizacji.



A round of for our first winners out on Centre Court: Felix Auger-Aliassime and Hubert Hurkacz. They beat Wesley Koolhof and Nikola Mektic: 6-3 7-6(9). #abnamrowttpic.twitter.com/msiCyhvtES — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 10, 2020





Zanim zagrają w II rundzie, obu tenisistów czekają mecze także w singlu. Rywalem Hurkacza będzie we wtorek rozstawiony z numerem drugim Grek Stefanos Tsitsipas. Z kolei Auger-Aliassime zmierzy się z Niemcem Janem-Lennardem Struffem.





Wynik meczu I rundy debla:

Hubert Hurkacz, Felix Auger-Aliassime (Polska, Kanada) - Nikola Mektic, Wesley Koolhof (Chorwacja, Holandia, 3) 6:3, 7:6 (11-9).