Majchrzak nie dał rady Isnerowi. Kluczowe wymiany dla Amerykanina

Kamil Majchrzak awansował do turnieju głównego Australian Open

Pierwszego dnia kwalifikacji do drugiego turnieju wielkoszlemowego sezonu zobaczyliśmy jednego Polaka. Kamil Majchrzak był faworytem w starciu z Simone Bolellim, ale w najważniejszych momentach grał bardzo źle. Ostatecznie Włoch po 110 minutach pokonał piotrkowianina 7:5, 7:6 (5). Transmisje z eliminacji French Open w Eurosporcie.

Majchrzak doprowadzał Nishikoriego do szału

Kolejny Polak puka do bram pierwszej setki rankingu tenisistów Jest duża szansa... czytaj dalej » Walczący o awans do czołowej setki rankingu ATP Majchrzak postanowił możliwie wydłużyć swój sezon na trawie. Uskrzydlony dobrymi występami w Ilkley (półfinał challengera) i na Wimbledonie (awans do turnieju głównego) swoich sił zechciał spróbować także za oceanem.

W swoim pierwszym meczu w Newport Polak pokonał 21-latka z Wielkiej Brytanii Alastaire'a Graya ("dzika karta") 6:3, 6:4, ale więcej w stanie Rhode Island już nie ugrał.

208 cm atutem przy serwisie

Isner, który wygrywał imprezę w 2011, 2012 i 2017 roku, już w pierwszym gemie zanotował breaka. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego miał co prawda trzy szanse na odrobienie strat, ale żadnej nie wykorzystał. Przełamanie Isnera na trawie do łatwych zadań nie należy. Amerykanin utrzymał prowadzenie do końca premierowego seta.

W drugim breaków nie oglądano, choć jedyną szansę miał Majchrzak. Dobra dyspozycja serwisowa obu zawodników sprawiła, że o wszystkim zadecydować musiał tie-break. W nim Polak prowadził z przewagą minibreaka już 4-1, ale rywal doprowadził do remisu 4-4. Na szczęście końcówka należała do podopiecznego trenera Tomasza Iwańskiego, który wyszedł na 6-4 i chwilę później wykorzystał drugą piłkę setową.



No.1 seed @JohnIsner is going three sets!



Follow live scores https://t.co/VgnCpjgHOY#HallofFameOpenpic.twitter.com/JdtsmpFjTb — Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) 17 July 2019





Skuteczny Amerykanin

Kluczowy dla losów trzeciego seta i całego meczu okazał się szósty gem. W nim Isner miał drugiego breakpointa i znów popisał się skutecznością, obejmując prowadzenie 4:2. Niestety, scenariusz z pierwszej partii powtórzył się i Majchrzak znów nie zdołał odrobić straty. W całym meczu Polak miał pięć szans na przełamanie i żadnej nie zdołał wykorzystać.

Dla Isnera był to dopiero drugi turniej i trzeci mecz od marca. Do rywalizacji po kontuzji stopy wrócił podczas Wimbledonu, z którym przygodę zakończył na drugiej rundzie porażką z Michaiłem Kukuszkinem.