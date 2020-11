Wyznanie Nadala. "Powiedziano mi, że już nigdy nie będę mógł zagrać"

- Jestem kobietą, więc nigdy nie uda mi się to, co potrafi Rafa Nadal. On był dla mnie inspiracją - powiedziała Iga Świątek podczas konferencji prasowej po finale Roland Garros. Polka została triumfatorką turnieju, pokonując w ostatnim meczu Sofię Kenin 6:4, 6:1.

Nadal to niekwestionowany król nawierzchni ziemnej. Na kortach French Open w karierze przegrał tylko dwa spotkania, zwyciężył w aż 100.

Pierwszy tytuł wywalczył w 2005 roku. Wtedy miał zaledwie 19 lat. Czasy się zmieniły. Teraz trudno wyobrazić sobie, aby którykolwiek zawodnik w takim wieku był w stanie zdobyć wielkoszlemowe trofeum.

Problemy ze stopą

- W tamtym czasie, gdy po raz pierwszy wygrałem French Open, powiedziano mi, że już nigdy nie będę mógł zagrać. Powodem była deformacja lewej stopy - wspomina teraz Nadal w rozmowie z włoskim dziennikiem "Corierre della Serra".

Hiszpan wielokrotnie zmagał się z kontuzją tej stopy. Szczególnie często dokuczała mu ona na początku kariery. Wtedy także miał już problemy z bolącymi kolanami, które czasami przeszkadzają mu także teraz. Na szczęście nie są one na tyle poważne, aby zmusiły tenisistę do zakończenia profesjonalnej przygody ze sportem.

Dodał, że jeszcze nie myśli o sportowej emeryturze. Dziś ma 34 lata.

- Nie wiem, kiedy odejdę - stwierdził gracz z Majorki, który jest wielkim fanem piłki nożnej i Realu Madryt.

Ronaldo to kumpel

Nadal bardzo się cieszył, gdy w 2009 roku do zespołu z Santiago Bernabeu trafił Cristiano Ronaldo.

- "Przyjaciel" to dla mnie bardzo mocne słowo. Moi przyjaciele to ludzie z Manacor, z którymi dorastałem. Cristiano Ronaldo to kumpel, kolega. Spotykam go często i doceniam go - przyznał tenisista.

Odwiecznym rywalem Rafy jest 39-letni już Szwajcar Roger Federer. Panowie bardzo się lubią i często razem działają na rzecz tenisa i potrzebujących.

- Dla mnie on jest jedną z największych postaci w sporcie. Był moim wielkim rywalem i to było dobre dla nas obu, a także dla tenisa. Dzieliliśmy część naszego życia i pod pewnymi względami jesteśmy do siebie podobni: odpoczynek jest ważny dla nas i rodziny. Mamy różne charaktery - stwierdził Nadal.

Trzeba stawić czoła pandemii

Hiszpania została niezwykle mocna doświadczona przez pandemię COVID-19. Nadal zrezygnował m.in. z występu w US Open w Nowym Jorku.

- Boję się choroby. Dbam o tych, których kocham. To najtrudniejszy moment w naszym życiu. Dlatego jest to również moment, aby powalczyć o rzeczy ważniejsze od gry w tenisa. Musimy pielęgnować zaufanie. Musimy stawić czoła temu kryzysowi z szacunkiem i odpowiedzialnością - dodał mistrz tenisa z Manacor, który teraz jest w Paryżu.

W czwartek Nadal rozpocznie zmagania w turnieju ATP Masters. Jego rywalem będzie inny Hiszpan Feliciano Lopez. 39-latek niespodziewanie wyeliminował w pierwszej rundzie Flipa Krajinovicia z Serbii. Doświadczony zawodnik zanotował w tym starciu aż 21 asów.