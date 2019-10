Hurkacz odrobił lekcję w Szanghaju i pokonał 11. tenisistę świata

Rosjanin Andriej Rublow pokonał Australijczyka Nicka Kyrgiosa 7:6 (7-5), 7:6 (7-5), 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Liderka światowego rankingu Naomi Osaka pokonała Cori Gauff 6:3, 6:0 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Alicja Rosolska i Nikola Mektić przegrali z parą Abigail Spears/Rohan Bopanna 3:6, 2:6 w pierwszej rundzie miksta w US Open. Zobacz ostatnie akcje tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Alicja Rosolska i Nikola Mektić przegrali z parą Abigail Spears/Rohan Bopanna 3:6, 2:6 w pierwszej rundzie miksta w US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Spore emocje przeżyły Naomi Osaka i Cori Gauff po swoim meczu. Japonka pocieszała Gauff po porażce, poprosiła ją, by jako pierwsza przemówiła. Później sama zabrała głos. - Nasze drogi wcześniej spotykały się. Widziałam, jak mocno pracowaliście i cieszę się, że jesteście tutaj - mówiła Osaka w stronę sztabu i rodziców Gauff. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Naomi Osaka zatrzymała w trzeciej rundzie US Open świetnie grającą do tej pory Cori Gauff. 15-latka nie potrafiła powstrzymać łez, ale wówczas pięknie zachowała się Osaka. Liderka światowego rankingu pocieszała rywalkę, a później poprosiła ją, by została na korcie i udzieliła wywiadu. - Powiedziała mi, że świetnie grałam. To było słodkie - powiedziała Gauff.

Rozmowa ze Stanem Wawrinką po awansie do ćwierćfinału US Open

Czy to była najlepsza wymiana turnieju? Zobacz co zrobili na korcie Grigor Dimitrow i Alex de Minaur.

Kilka słów od Amerykanki, która awansowała do ćwierćfinału US Open 2019.

Skrót meczu Rafael Nadal - Marin Cilic. Hiszpan wygrał 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 i to on zagra w ćwierćfinale.

Rozstawiona z "piątką" Elina Switolina pokonała Brytyjkę Johannę Kontę (16.) 6:4, 6:4 i została pierwszą półfinalistką tegorocznej edycji US Open. Ukraińska tenisistka nigdy wcześniej nie dotarła do tego etapu w nowojorskim turnieju. Transmisje z kortów Flushing Meadows w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rafa Nadal pokonał Diego Schwartzmana 6:4, 7:5, 6:2 w ćwierćfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nadal awansował do półfinału US Open

19-letnia Bianca Vanessa Andreescu pokonała Elisę Mertens 3:6, 6:2, 6:3 w ćwierćfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Andreescu awansowała do półfinału US Open

Matteo Berrettini pokonał Gaela Monfilsa 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7-5) w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiona z 15. Bianca Vanessa Andreescu pokonała Elisę Mertens 3:6, 6:2, 6:3 w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Diego Schwartzman próbował każdych sposobów, aby pokonać Rafę Nadala w ćwierćfinale US Open. Argentyńczyk potrafił zaskoczyć rywala m.in. świetnymi lobami. Ostatecznie jednak przegrał 4:6, 5:7, 2:6. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Takiego akcje kibice uwielbiają. Diego Schwartzman walczył do końca, biegał do każdej piłki i na koniec wypunktował Rafę Nadala. Fani długo bili brawa. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiony z dwójką Rafa Nadal pokonał Diego Schwartzmana 6:4, 7:5, 6:2 w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rafa Nadal może pochwalić się niesamowitą celnością uderzeń. Po wygranym starciu z Diego Schwartzmanem Hiszpan udowodnił swoje możliwości, trafiając piłką wprost do kabiny komentatorów. Podpisane piłki otrzymali również kibice. Niektórzy z nich stoczyli prawdziwą batalię o fanty. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bianca Vanessa Andreescu pokonała Belindę Bencic 7:6 (7-3), 7:5 w półfinale US Open. Zobacz ostanią piłkę tego meczu. W finale Kanadyjka zmierzy się z Sereną Williams. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Andreescu awansowała do finału US Open

Serena Williams pokonała Elinę Switolinę 6:3, 6:1 w półfinale US Open. Zobacz ostatnią akcję tego meczu. W finale Williams zmierzy się z Biancą Vanessą Andreescu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serena Williams awansowała do finału US Open

Serena Williams w finale US Open! W półfinale Amerykanka niemal zmiotła z kortu Elinę Switolinę. Williams wygrała 6:3, 6:1 a spotkanie trwało zaledwie 71 minut. W finale rywalką Williams będzie Bianca Vanessa Andreescu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Serena Williams po pokonaniu Eliny Switoliny w półfinale US Open. O tytuł Amerykanka zmierzy się z Biancą Vanessą Andreescu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serena Williams po awansie do finału US Open

Bianca Vanessa Andreescu pokonała Belindę Bencic 7:6 (7-3), 7:5 w półfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. W finale Kanadyjka zmierzy się z Sereną Williams. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Bianca Andreescu, która w półfinale US Open pokonała Belindę Bencic. W finale Kanadyjka zmierzy się z Sereną Williams. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Andreescu po awansie do finału US Open

Gustavo Fernandez pokazał swoją waleczność i nieustępliwość w półfinale rywalizacji deblowej na wózkach. Argentyńczyk, który jest liderem światowego rankingu wśród singlistów, do samego końca walczył, aby odbić piłkę. To mu się udało, ale niestety zaliczył również upadek. Na sczęście Fernandez szybko zdołał się pozbierać i wrócił do gry. On i jego partner awansowali do finału.

Daniił Miedwiediew pokonał Grigora Dimitrowa 7:6 (7-5), 6:4, 6:3 w półfinale US Open. Zobacz ostatnie piłki tego meczu. W finale Rosjanin zmierzy się z Rafą Nadalem. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Miedwiediew awansował do finału US Open

Rafa Nadal pokonał Matteo Berrettiniego 7:6 (8-6), 6:4, 6:1 w półfinale US Open. Zobacz ostatnie piłki tego meczu. W finale Hiszpan zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nadal awansował do finału US Open

Daniił Miedwiediew pokonał Grigora Dimitrowa 7:6 (7-5), 6:4, 6:3 w półfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. W finale Rosjanin zmierzy się z Rafą Nadalem. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po pokonaniu Grigora Dimitrowa w półfinale US Open. Rosjanin o tytuł powalczy z Rafą Nadalem. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Miedwiediew po awansie do finału US Open

Rafa Nadal pokonał Matteo Berrettiniego 7:6 (8-6), 6:4, 6:1 w półfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. W finale Hiszpan zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal po awansie do finału US Open. O tytuł Hiszpan powalczy z Daniiłem Miedwiediewem. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nadal po awansie do finału US Open

Zobacz najlepsze zagrania Sereny Williams i Bianci Andreescu w drodze do finału US Open. Transmisja finału singlistek rozpocznie się w sobotę 7 września o 21:45 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Bardzo ciężko pracowałam, żeby dotrzeć na ten poziom. Współzawodniczenie z Sereną Williams na tym korcie to było coś niesamowitego. Starałam się koncentrować nie na tym z kim gram, a jak mam sobie radzić ze swoimi problemami. Wiem, że kibicowaliście Serenie i przepraszam was za to - powiedziała Bianca Andreescu, która wygrała US Open.

Niespodzianka w finale US Open! 19-letnia Bianca Andreescu pokonała Serenę Williams 6:3, 7:5 i została pierwszą Kanadyjką, która wygrała turniej wielkoszlemowy. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz dziesięć najlepszych wymiań z rywalizacji singlistek w US Open. Turniej wygrała Bianca Andreescu, która w finale pokonała Serenę Williams 6:3, 7:5. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz najlepsze zagrania Rafy Nadala i Daniiła Miedwiediewa w drodze do finału US Open. Transmisja z meczu w niedzielę 8 września od godziny 22 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Oto co do powiedzenia miał Hiszpan po wygranym finale US Open 2019 w rozmowie z Aleksem Corretją.

Emocje wzięły górę po zakończonym finale US Open. Rafa Nadal, który po pięciosetowym boju pokonał Daniiła Miedwiediewa, popłakał się, oczekując na ceremonię wręczenia nagród. Dla Hiszpana to 19. tytuł wielkoszlemowy w karierze.

Mimo że Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open z Jeremym Chardym, to w piątej partii popisał się znakomitym zagraniem. Sprawdź powtórkę ze zwycięskiej piłki Polaka. Transmisje z US Open w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W tym sezonie Hurkacz odniósł już kilka znaczących zwycięstw. Wygrywał z szóstym Keiem Nishikorim, czwartym Dominikiem Thiemem czy piątym Stefanosem Tsitsipasem.

Z balansującym na granicy pierwszej i drugiej dziesiątki Monfilsem mierzył się do tej pory tylko raz i zapamiętał to spotkanie na długo. W sierpniu w Montrealu Francuz w godzinę z minutami rozbił polską rakietę numer 1 6:4, 6:0. Nasz tenisista nie miał nic do powiedzenia.

Ale we wtorek w Szanghaju potwierdziło się, że Hurkacz jest tenisistą ciągle się rozwijającym i przede wszystkim szybko wyciągającym wnioski.

W pojedynku z ćwierćfinalistą US Open to Polak od początku był w natarciu. Znakomicie serwował, a równocześnie co i rusz dawał się rywalowi we znaki przy jego podaniu. Przełamał Francuza na 2:1 i 5:2. Te dwa breaki w zupełności wystarczyły, bo Hurkacz jak nigdy trzymał swoje podanie. W pierwszym secie Monfils nie doczekał się żadnego breakpointa.

Druga partia była już bardziej zacięta. Aż do stanu 6:6 kibice w Szanghaju byli świadkami tylko jednego breakpointa. Piłkę na 5:3 i w perspektywie serwis na seta miał Monfils, jednak nie wykorzystał swojej jedynej w tym spotkaniu szansy.

Potrzebny był tie-break, w którym Hurkacz w imponującym stylu rozstrzygnął kwestię awansu do 3. rundy Shanghai Masters. Pierwszą i ostatnią piłkę dał wygrać Francuzowi przy prowadzeniu 6-0.

Pojedynek o ćwierćfinał zapowiada się pasjonująco. Rywalem Hurkacza będzie któraś z dwójki młodych strzelb ATP Felix Auger-Aliassime lub Stefanos Tsitsipas.

Wynik meczu 2. rundy:

Hubert Hurkacz (Polska) - Gael Monfils (Francja, 9) 6:2, 7:6 (7-1)