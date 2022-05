Pierwsza runda i na tym koniec. Hurkacz przegrał w Rzymie

Już po losowaniu Hurkacz wiedział, że los nie był dla niego specjalnie szczęśliwy. 31-letni Goffin w przeszłości potrafił wygrać sześć turniejów ATP, a jeszcze kilka lat temu plasował się w pierwszej dziesiątce światowego rankingu tenisistów (najwyżej na siódmym miejscu w 2017).

Hurkacz w zaciętym meczu z Goffinem

Kolejna porażka Łukasza Kubota. W tym roku w ATP Tour jeszcze nie wygrał Łukasz Kubot... czytaj dalej » Goffin obecnie zajmuje 48. pozycję w zestawieniu, ale ostatnio pokazywał świetną formę. Wystarczy wspomnieć, że kilka dni temu, podczas turnieju w Madrycie, miał cztery piłki meczowe w trzeciej rundzie z wielkim Rafaelem Nadalem. Choć ostatecznie po ponad trzech godzinach walki Hiszpan był górą, to Belg pozostawił po sobie doskonałe wrażenie.

Tamten mecz zapewne analizował Hurkacz, który nigdy wcześniej nie rywalizował z Goffinem. Najlepszy polski tenisista w Madrycie odpadł w ćwierćfinale po porażce z liderem światowych list Novakiem Djokoviciem. We wtorek wrocławianin na pewno szykował się na podobnie trudny bój.

Jak było do przewidzenia, w pierwszym secie walka była niezwykle zacięta. Hurkacz zaczął świetnie, bo od ekspresowego gema serwisowego do zera. Następnie mógł przełamać rywala przy jego podaniu, ale po 14 wymianach Belg się jednak wybronił. Potem gra się wyrównała i obaj zawodnicy solidarnie wygrywali swoje gemy serwisowe. Co prawda rywale mieli po kilka szans na przełamanie (w sumie dziewięć), ale ani razu nie udawało się ich wykorzystać.

Źródło: Getty Images To nie był łatwy mecz dla Hurkacza

Przegrany tie-break

"Zamknijcie mordy!" do kibiców. Tenisista się tłumaczy Turniej ATP 1000... czytaj dalej » Po 66 minutach gry dotarliśmy więc do tie-breaka. Decydującą część seta lepiej zaczął Hurkacz, bo od prowadzenia 2:0 i 4:1. Polak lepiej wytrzymywał dłuższe wymiany i krok po kroku zmierzał do wygrania partii. Miał na to trzy szanse, ale Goffin za każdym razem potrafił obronić piłkę setową.

Walka w kolejnych wymianach była niezwykle emocjonująca. Niestety, ostatecznie to Belg zachował więcej zimnej krwi i po wygraniu tie-breaka 10-8 mógł unieść ręce do góry w triumfalnym geście.

W drugim secie mecz toczył się według identycznego scenariusza, co w pierwszym. Obaj zawodnicy grali bardzo dynamicznie, prezentując swoją wszechstronność i ciekawe, zróżnicowane zagrania. Ponieważ jednak serwis rywali funkcjonował bez zarzutu, to kolejne gemy padały ich łupem.

Obroniony meczbol, emocje do końca

Na nieszczęście Hurkacza pierwsze przełamanie padło łupem jego przeciwnika. 31-latek z przedmieść Liege wyszedł na prowadzenie 5:3 w drugim secie i serwował na zwycięstwo. Wrocławianin znalazł się pod ścianą, ale podołał wielkiej presji. Grał jak natchniony i wykorzystał pierwszą nadarzającą się szansę na przełamanie powrotne. Pięść uniesiona do góry, Hurkacz dostał nowe życie.

Teraz Polak musiał wygrać własne podanie, ale nie przyszło to łatwo. Po ponad dwóch godzinach gry meczbola miał Goffin. W niezwykle trudnym momencie Hurkacz wykazał się charakterem, ponownie potrafił wydostać się z tarapatów i doprowadził do stanu 5:5, a następnie 6:6.

W tym niezwykle wyrównanym meczu kibice zobaczyli zatem drugiego tie-breaka. Tym razem lepiej zaczął Belg, który dzięki dwóm mini-breakom i dobremu serwisowi objął prowadzenie 5:1. Wrocławianin nie był już w stanie odrobić takiej straty.

Hubert Hurkacz (11.) - David Goffin 6:7(8), 6:7(2)