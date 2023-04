Kłopoty tylko w pierwszym secie. Djoković wrócił po wymuszonej przerwie

Wtorkowe spotkanie było dla Djokovicia (1. ATP) pierwszym od 3 marca i półfinałowej porażki w Dubaju z Daniiłem Miedwiediewem (5. ATP). Później, kiedy światowa czołówka grała w USA, Serba czekała przymusowa przerwa związana z brakiem szczepienia przeciw COVID-19. Bracia Tsitsipas za silni. Hurkacz nie zawojuje Monte Carlo w deblu Hubert Hurkacz,... czytaj dalej »

Nerwowy tylko początek

W pierwszej rundzie w Monte Carlo 22-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych miał wolny los, a w drugim meczu stanął naprzeciwko zdecydowanie niżej notowanego Gachowa (198. ATP).

Na korcie długimi fragmentami nie było widać różnicy między tenisistami. Co więcej, w siódmym gemie to Rosjanin przełamał Serba i niespodziewanie prowadził 4:3.

Chwilę później bardziej utytułowany z zawodników odłamał jednak rywala, a o losach rywalizacji decydował tie-break. W nim Djoković wygrał 7-5.

W drugim secie wyrównana gra toczyła się tylko do stanu 2:2. Kolejne cztery gemy padły już jednak łupem lidera rankingu, który pokonał przeciwnika 6:2 i zameldował się w 1/8 finału. W kolejnej rundzie jego rywalem będzie jeden z Włochów: Luca Nardi (159. ATP) lub Lorenzo Musetti (21. ATP).



The perfect return @DjokerNole finds a way past qualifier Ivan Gakhov 7-6(5) 6-2 to reach the round of 16 in Monte-Carlo.@ROLEXMCMASTERS#RolexMonteCarloMasterspic.twitter.com/O5b3TB00nm — ATP Tour (@atptour) April 11, 2023





Wynik meczu drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo:

Novak Djoković (Serbia, 1) - Iwan Gachow (Rosja) 7:6 (7-5), 6:2