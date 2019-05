20-letni Grek znalazł sposób na Nadala. W finale czeka kolejny wielki mistrz

20-letni Tsitsipas wygrał jeden z najważniejszych meczów w karierze. W trzech wcześniejszych konfrontacjach ze słynnym Hiszpanem, który 11. razy triumfował w wielkoszlemowym French Open, nie zapisał na swoim koncie nawet seta.

Sobotnie spotkanie ze starszym o 12 lat zawodnikiem z Majorki, które zakończyło się późnym wieczorem, trwało ponad dwie i pół godziny. Grek popisał się sześcioma przełamaniami, a sam wybronił się przy 11 z 16 breakpointów.

Tsitsipas w ciągu ostatnich 10 miesięcy pokonał trzech tenisistów, którzy od lat dominują w tym sporcie - Nadala, Djokovicia i Szwajcara Rogera Federera.

Trzeba być twardym

- Ta wygrana bardzo wiele dla mnie znaczy. To świetnie, że jestem w stanie grać w taki sposób. To niesamowite uczucie. Musiałem zaprezentować dyscyplinę mentalną i być twardym. Stanowczość w ważnych momentach była kluczowa. Musiałem wykorzystać każdą okazję, bo Rafa to walczak. On nie oddaje łatwych punktów - podsumował szczęśliwy Grek.

Hiszpan, który w przeszłości pięć razy triumfował w Madrycie, w trzecim starcie z rzędu odpadł w półfinale. Wcześniej taki sam los spotkał go w Monte Carlo i Barcelonie. W tym roku nie zwyciężył jeszcze w żadnej imprezie ATP.

Djoković w sobotę odprawił ubiegłorocznego finalistę - rozstawionego z numerem piątym Austriaka Dominica Thiema 7:6 (7-2), 7:6 (7-4). Ten pojedynek trwał prawie dwie i pół godziny.

Serb był w korzystniejszej sytuacji przed półfinałem, bowiem jego ćwierćfinałowy rywal Chorwat Marin Cilić wycofał się tuż przed spotkaniem z powodu zatrucia pokarmowego. Thiem, który niedawno triumfował w Barcelonie, rozegrał zaś trzysetowy mecz z Federerem.

Prawie 32-letni zawodnik z Belgradu ma w dorobku 73 tytuły, z czego dwa wywalczył w stolicy Hiszpanii (2011 i 2016). Tsitsipas może pochwalić się trzema sukcesami. Tenisiści ci zmierzyli się dotychczas raz - w 1/8 finału ubiegłorocznej imprezy w Toronto lepszy okazał się Grek.

Hubert Hurkacz zatrzymał się w Madrycie w 3. rundzie.

Wyniki półfinałów:

Novak Djoković (Serbia, 1) - Dominic Thiem (Austria, 5) 7:6 (7-2), 7:6 (7-4)

Stefanos Tsitsipas (Grecja, 8) - Rafael Nadal (Hiszpania, 2) 6:4, 2:6, 6:3