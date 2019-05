Wielki powrót Federera. Po latach zatęsknił za mączką

Hurkacz z przepustką do turnieju głównego w Madrycie Hubert Hurkacz... czytaj dalej » W ostatnich dwóch latach "FedEx" kompletnie rezygnował z występów na kortach ziemnych. Teraz jest inaczej, bo planuje grę w wielkoszlemowym Roland Garros, z którym chciałby się należycie pożegnać. W Paryżu po raz ostatni wystąpił w 2015 roku, dochodząc do ćwierćfinału.

Poczuł radość

- Jestem szczęśliwy, że w grudniu podjąłem decyzję o powrocie na korty ziemne. Poczułem, że chcę znowu na nich zagrać. Mam wrażenie, że był to odpowiedni krok – powiedział dziennikarzom Federer.

- Nie było takiego momentu podczas przygotowań do sezonu na kortach ziemnych, bym żałował swojej decyzji. Cieszę się, że będę miał okazję do gry na tej nawierzchni – podkreślił.

- Potrzeba trochę czasu, by się do niej przyzwyczaić. Inaczej konstruuje się tu wymiany, bo dużo częściej uderza się z końcowej linii. Trzeba za to bardziej wykorzystywać kąty i wysokość piłki. Jest ciekawie i wesoło, ale niekoniecznie wymagająco – dodał 37-latek.

Źródło: Getty Images Roger Federer trenuje w Madrycie

Bez oczekiwań i presji

Federer, który w Miami wygrał swój 101. singlowy turniej w karierze, w stolicy Hiszpanii rozstawiony został z czwórką. Wyżej znaleźli się tylko Novak Djoković, Rafael Nadal i Alexander Zverev. Szwajcar, w przeciwieństwie do rywali, nie ma wygórowanych oczekiwań względem hiszpańskiej imprezy rangi ATP Masters 1000.

- Sam jestem ciekawy, jak mi pójdzie. Nie nastawiam się na dobry wynik. Wiem jednak, że wszystko jest możliwe. Ze względu na wysokość, w Madrycie gra się szybko. Nie mogę się doczekać, by znów to zweryfikować - przyznał Szwacjar.

W pierwszej rundzie Mutua Madrid Open Federer miał wolny los. W drugiej spotka się z doświadczonym Francuzem Richardem Gasquetem, który w pierwszym meczu pokonał półfinalistę Estoril Open, nastoletniego Hiszpana Alejandro Davidovicha Fokinę 7:5, 7:6(5). Początek spotkania nie przed godziną 20:00.



Korty ziemne są najmniej lubianą przez Federera nawierzchnią (75,9% wygranych meczów w całej karierze, przy 87,1% na trawie i 83,7% na kortach twardych). Ze 101 wywalczonych tytułów w cyklu ATP Tour tylko 11 pochodzi z kortów ziemnych. Najcenniejszym był oczywiście ten z Paryża, z 2009 roku. W Madrycie Szwajcar okazał się najlepszy w 2012 roku. Po raz ostatni na czerwonej mączce zwyciężył przed czterema laty w Stambule.