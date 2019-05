Pierwsze od trzech lat zwycięstwo Federera na ziemi

W półfinale prestiżowego turnieju ATP Masters 1000 w Miami Roger Federer dał srogą lekcję Denisovi Shapovalovowi. Szwajcarski maestro pokonał Kanadyjczyka 6:2, 6:4. Tym samym niespełna 38-letni zwycięzca awansował do 50. w karierze finału imprezy tej rangi.

Szwajcar Roger Federer gładko pokonał Francuza Richarda Gasqueta 6:2, 6:3 w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie (pula nagród 6,5 mln euro). Był to pierwszy pojedynek tenisisty z Bazylei na korcie ziemnym od trzech lat.

Szwajcar popisał się łącznie trzema przełamaniami, samemu nie broniąc choćby jednego break pointa. W tym roku w Madrycie walczy on o 28. triumf w turnieju tej rangi.

Hurkacz pokonał De Minaura i awansował do czołowej "50" Hubert Hurkacz... czytaj dalej » - Jestem niezwykle szczęśliwy z powrotu na korty ziemne. Reakcja fanów w Madrycie była niesamowita. Takie chwile sprawiają, że nie można traktować przyjazdu do Madrytu inaczej niż w kategoriach dobrego posunięcia – powiedział po spotkaniu Federer.

- Pierwszy mecz oceniam pozytywnie. Richard nie jest jednak w swojej najwyższej formie. Jeśli chodzi o mnie, o zaprezentowałem się dobrze – dodał.

Sprawdzian zaliczony

We wtorek "FedEx" dużo uwagi poświęcał ślizganiu się po korcie i doborowi odpowiednich uderzeń. W jego repertuarze nie zabrakło nawet skrótów z returnu. Spotkanie zakończył z 28 uderzeniami wygrywającymi i 20 niewymuszonymi błędami.

Dla Gasqueta był to dopiero drugi mecz w Tourze po operacji przepukliny pachwinowej, którą przeszedł 18 stycznia. W drugim secie Francuz zmusił 20-krotnego triumfatora wielkoszlemowych turniejów do rozgrywania dłuższych wymian, ale ostatecznie nie potrafił przeciwstawić się jego ofensywnemu nastawieniu. Dla Federera było to 18. zwycięstwo w ich 20. pojedynku.

- Miło było po tylu miesiącach znów zobaczyć Gasqueta na korcie. Dla nas obu był to wyjątkowy mecz – podkreślił Szwajcar.



"This is just a joke!"



W ostatnich dwóch latach były lider rankingu ATP opuścił sezon na kortach ziemnych, chcąc jak najlepiej przygotować się do gry na trawie. Poprzedni mecz na mączce rozegrał 12 maja 2016 roku, w 1/8 finału turnieju ATP w Rzymie. Uległ wtedy Austriakowi Dominicowi Thiemowi 6:7(2), 4:6.

W trzeciej rundzie Mutua Madrid Open jego rywalem będzie Francuz Gael Monfils lub Węgier Marton Fucsovics.