Hurkacz pokonał De Minaura i awansował do czołowej "50"

Zwycięstwa nadMarcelem Granollersem (110. ATP) 6:0, 6:2 i Roberto Carballesem Baeną (86. ATP) 6:4, 6:4 pozwoliły Hurkaczowi dobrze zaaklimatyzować się na kortach Caja Magica.

Do triumfu w pierwszym secie Polakowi wystarczył pojedynczy break, na 2:0. Wrocławianin kapitalnie serwował (90 proc. wygranych wymian po drugim podaniu), przez co rywal nie miał choćby jednej szansy na odrobienie strat.

Profesor Hurkacz

Świetną grę Hurkacz kontynuował także w drugiej odsłonie. Przy stanie 2:2 popisał się drugim w meczu przełamaniem. Znany z ogromnej ambicji De Minaur próbował z całych sił doprowadzić do przełamania powrotnego, ale Hubert wciąż spisywał się na korcie numer 6 doskonale. Kolejne wymiany rozgrywał z wielkim spokojem, podejmując bardzo dobre decyzje.

Przy stanie 5:3 Polak miał dwie piłki meczowe przy serwisie rywala, ale mieszkaniec Alicante zdołał się jeszcze wybronić. Chwilę później wrocławianin nie miał już jednak problemów z zamknięciem meczu po godzinie i 12 minutach.

Rekordowy ranking

To dopiero pierwsze zwycięstwo Hurkacza na kortach ziemnych w turnieju głównym w tym sezonie. W Monte Carlo i Budapeszcie przegrywał już w pierwszych rundach, odpowiednio z Borną Coriciem (4:6, 7:5 5:7) i Attilą Balazsem (3:6, 4:6).

Z kolei dla De Minaura to już trzeci turniej z rzędu, w którym odpada po pierwszym meczu. Po raz ostatni triumfator tegorocznego turnieju w Sydney wygrał w Acapulco (korty twarde), w imprezie rozgrywanej na przełomie lutego i marca.

W wirtualnym rankingu ATP Hurkacz już teraz awansował na 43. miejsce, co jest jego rekordem.