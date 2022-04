Przegrał i miał pretensje do sędziego. Później dostał pogróżki

ATP bierze się za tenisowych bad boyów i planuje zwiększyć kary za wybryki na kortach Władze ATP chcą... czytaj dalej » Kyrgios w pierwszej partii uległ 3:6, a w drugiej przy stanie 5:5 prowadził 30:5 i serwował. Wtedy sędzia nie zauważył ewidentnego autu po zagraniu Opelki.

Krzyczał do sędziego

Australijczyk natychmiast się sfrustrował i zaczął krzyczeć. Za chwilę popełnił niewymuszony błąd i rywal miał szanse na przełamanie. Kyrgios nie był w stanie się uspokoić i rozpamiętywał poprzednią akcję.

Sędzia nie miał wyboru i ukarał go odjęciem punktu. To oznaczało przegraną w gemie. W kolejnym, świetnie serwujący Opelka pewnie utrzymał podanie i w całym pojedynku triumfował 6:3, 7:5.

- P…rzyć to! Jak mogłeś tego nie wywołać? To jakiś absolutny żart. Czujesz się źle? Nie sądzę, aby tak było! – krzyczał do arbitra zawodnik z Adelajdy.

Źródło: Getty Images Kyrgios dobrze grał w Houston, ale błąd sędziego wyprowadził go z równowagi

Gdy tenisiści zmieniali strony po 11. gemie drugiej partii, wydawało się, że sędzia przyznaje Kyrgiosowi, że się pomylił. - Haha, znów to samo. Zawsze to spada na mnie. Arbitrzy popełniają takie błędy trochę zbyt często - dodawał.

Po meczu na Instagramie Kyrgios opublikował kilka wiadomości od "fanów". Ci napisali między innymi: "Jesteś już nieżywy, lepiej spoglądaj za siebie", "Wal się, jesteś kupą g....na".