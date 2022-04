Już cieszył się ze zwycięstwa. Skandaliczny zwrot akcji

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal po awansowaniu do finału Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po awansie do finału Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

W drugim secie półfinału Australian Open Daniił Miedwiediew miał pretensje do sędziego głównego o to, że ten nie ukarał Stefanosa Tsitsipasa za coaching. Eksperci Eurosportu przyjrzeli się obu tym sytuacjom. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Podczas drugiego seta doszło do incydentu. Jeden z kibiców przeskoczył wysoką barierę, by dostać się na kort. Szybko został przechwycony przez ochronę i wyciągnięty na zewnątrz.

Do skandalicznego zdarzenia doszło w niedzielę w kwalifikacjach turnieju rangi ATP 250 w Houston. W decydującym meczu o awans do głównej walczyli Steven Diez i Gijs Brouwer.

Faworyzowany Kanadyjczyk wygrywał 6:4, 5:4. Przy serwisie Brouwera miał piłkę meczową. Brouwer zaserwował w sam narożnik kortu, na co Diez odpowiedział równie precyzyjnym passing shotem. Było po meczu.



Ayer en la Qualy del ATP 250 de #Houston sucedió algo increíble. Resto ganador y victoria para Steven Diez, el canadiense accede al cuadro.



Game, set and match”, grita el juez de silla. Sin embargo, segundos después ocurre lo siguiente… pic.twitter.com/jIavlrWTis — Fernando Murciego (@fermurciego) April 4, 2022

Pogodzony z losem Brouwer tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Diez zaczął skakać z radości, a sędzia ogłosił: gem, set, mecz. Kanadyjczyk miał więc pełne widzieć siebie w głównej drabince - w turnieju z cyklu ATP po raz pierwszy od września 2020 roku.

Przegrał, a za chwilę spoliczkował rywala. Szokujące zachowanie 15-letniego tenisisty Gorszące sceny... czytaj dalej » Brouwer podszedł do siatki, ale nie po to, by pogratulować rywalowi, tylko by zasugerować sędziemu, że zaserwowana przez niego piłka była w istocie autowa. W takiej sytuacji 361. w światowym rankingu Holender należał się drugi serwis, dzięki czemu ostałby się w meczu.

Seria niefortunnych zdarzeń

Sędzia, który zdążył już zakończyć spotkanie, wobec protestu Brouwera zszedł ze stołka i poszedł sprawdzić ślad. I tu zaczęła się seria niefortunnych zdarzeń. Amir Borghei sprawdził nie ten ślad, tylko ten znajdujący dobry metr obok. A piłka, którą zainteresował się sędzia, rzeczywiście była autowa, co otworzyło drogę do wznowienia meczu.

Diez zaprotestował, dlatego Borghei wezwał do pomocy sędziego liniowego. Wskazał on właściwy ślad, ale arbiter główny puścił tę uwagę mimo uszu i został przy swoim, krzywdząc niedoszłego zwycięzcę.

Brouwer dostał drugi serwis i drugie życie. Obronił piłkę meczową, doprowadził do wyrównania, po czym przejął inicjatywę w meczu. Podłamany Diez gasł z każdym gemem. Ostatecznie, po skandalicznym zwrocie akcji, Brouwer wygrał 4:6, 7:5, 6:2 i to on awansował do głównej drabinki.

- Już miałem uścisnąć dłoń rywalowi, jednak sędzia zdecydował się sprawdzić ślad, gdy było już po meczu. To był jego pierwszy błąd. Drugim błędem było to, że wskazał ślad, który był dobry metr od dobrego śladu. Trzeci błąd: poprosił sędziego liniowego o sprawdzenie śladu. Wskazał on właściwy ślad, ale mimo to sędzia główny został przy swoim. Czwarty błąd: przekazał mi, że mój rywal nie chciał rozgrywać tego punktu. I piąty błąd, najważniejszy: sędzia powiedział: "gem, set, mecz" - skarżył się później Diez, argumentując, że biorąc pod uwagę te okoliczności, sędzia nie miał prawa wznowić tego meczu.



pic.twitter.com/u3WPQjYt2s — Steven Diez (@diezmonge) April 4, 2022





Diez niesprawiedliwie przegrał, ale ostatecznie załapał się do głównej drabinki - jako lucky loser. Może jednak zostać pozbawiony punktów do rankingu, które należały mu się z racji awansu z kwalifikacji.