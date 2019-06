Nie będzie trzeciego tytułu. Koniec dominacji Kubota i Melo w Halle

Kubot w dorobku ma 24 triumfy w deblowych zmaganiach. W finale wystąpił po raz 41.

Polak i Brazylijczyk znakomicie rozpoczęli niedzielny mecz finałowy. Już w gemie otwierającym pierwszego seta zdołali przełamać przeciwników. Do końca tej partii kontrolowali przebieg wydarzeń na korcie i rozstrzygnęli ją 6:4 na swoją korzyść.

W kolejnej odsłonie od wyniku 3:3 Klaasen i Venus zdołali jednak odskoczyć najwyżej rozstawionej parze turnieju. Wygrali trzy kolejne gemy, dzięki czemu wyrównali stan rywalizacji.

W decydującej rozstawieni z dwójką tenisiści partii poszli za ciosem. Zdobyli cztery punkty z rzędu wypracowując komfortową przewagę i ostatecznie zwyciężyli 10-4.

W poniedziałek Marcelo Melo rozpocznie zmagania w turnieju w Eastbourne jako deblowy partner Andy'ego Murray'a.

W imprezie na kortach trawiastych w Halle w singlu startował Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie przegrał z Portugalczykiem Joao Sousą 6:7 (3-7), 1:6.

Wynik finału gry podwójnej:

Raven Klaasen, Michael Venus (RPA, Nowa Zelandia, 2) - Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 1) 4:6, 6:3, 10-4.