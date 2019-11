Zagadkowe zerknięcie do torby w trakcie meczu. "Zawsze tak robię"

Nie ma mocnych na Tsitsipasa. Grek w półfinale ATP Finals Stefanos... czytaj dalej » Zverev występuje teraz w ATP Finals w Londynie. To nie pierwsza taka dość zastanawiająca sytuacja z udziałem Niemca. W poniedziałek przy okazji starcia z Rafaelem Nadalem 22-latek także sprawdzał coś w torbie i można było odnieść wrażenie, że jest to smartfon.

ATP broni zawodnika

W środę zmierzył się z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. W czasie jednej z przerw również zaglądał do torby. Podobnie było kilka miesięcy temu w Pekinie. Tymczasem korzystanie z telefonów czy innych urządzeń multimedialnych w czasie meczów jest zabronione. Jedynym wyjątkiem są finały Next Gen w Mediolanie, a więc turniej dla najlepszych tenisistów młodego pokolenia.

- Nie mam pojęcia, co widzieliście, ale to nie był na pewno mój telefon, bo zostawiłem go w szatni. Zawsze tak robię. A czego dotykałem? Może pustą butelkę po wodzie - przyznał enigmatycznie po starciu z Tsitsipasem Zverev, który przegrał 3:6, 2:6.

ATP już wydało oświadczenie, w którym broni Niemca. Zdaniem władz cyklu Zverev nie zrobił niczego, co złamałoby regulamin. To może oznaczać, że organizatorzy turnieju są poinformowani przez samego zawodnika.



W sieci pojawiają się doniesienia, że to wcale nie był telefon. Zverev jest ponoć diabetykiem, choruje na cukrzycę. Nie chce jednak mówić o tym publicznie, ale być może w przerwach czasem sprawdza poziom cukru. Prawdopodobnie korzysta z urządzenia o nazwie Dexcom.

Zverev może mieć nadajnik

To pierwszy na świecie system ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGM) w czasie rzeczywistym. Dzięki wbudowanej do nadajnika umieszczonego na ciele chorego i technologii Bluetooth system umożliwia całkowicie zdalne kontrolowanie poziomu glukozy oraz zachodzących w nim trendów za pomocą kompatybilnego urządzenia mobilnego. Zverev był już kilkukrotnie fotografowany z tym urządzeniem, które przypomina smartfona.

"Po prostu on nie chce mówić o tym, że jest chory. To jego prawo" - napisał jeden z internautów.



Niemiec cały czas ma szansę na awans do półfinałów imprezy w Londynie. W piątek musi jednak pokonać Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, który ma na koncie dwie porażki i nie ma już szans na promocję.