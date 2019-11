Geniusz Federer pokonany. Piękny sen Greka trwa

ATP Finals już bez Nadala. Poznaliśmy pary półfinałów Niemiec Alexander... czytaj dalej » Tsitsipas rozpoczął spotkanie nieco stremowany i już w pierwszym gemie stworzył 20-krotnemu mistrzowi wielkoszlemowemu szansę na przełamanie. Obronił jednak swoje podanie i od tego momentu wyraźnie przejął inicjatywę w meczu. Już w drugim gemie wykorzystał błąd Federera i przełamał go, obejmując prowadzenie i utrzymując je do końca seta.

11 niewykorzystanych piłek Federera

Drugi set rozpoczął się od wygranych podań obu zawodników, ale już w trzecim gemie Tsitsipas ponownie przełamał serwis Federera. Ten chwilę później doprowadził do wyrównania, ale w kolejnym gemie irytował błędami, które Grek bezlitośnie wykorzystał.

Szwajcar raził nieskutecznością. Miał w spotkaniu aż 11 breakpointów, ale wykorzystać zdołał tylko jednego. Swój 11. udział w Turnieju Mistrzów zakończył w półfinale.

Tsitsipas drugi raz w tym roku pokonał szwajcarskiego mistrza, poprzednio uporał się z nim w ćwierćfinale Australian Open.

Źródło: PAP/EPA Stefanos Tsitsipas zaskakująco szybko poradził sobie z Rogerem Federerem

Debiutant w finale

Grek zaledwie 25 miesięcy temu awansował do pierwszej setki rankingu ATP. Przed turniejem finałowym, w którym występuje po raz pierwszy, zajmował 6. miejsce.

Źródło: PAP/EPA Stefanos Tsitsipas zaskakująco szybko poradził sobie z Rogerem Federerem

Jest też najmłodszym finalistą Turnieju Mistrzów od 10 lat. W niedzielnym finale spotka się ze zwycięzcą spotkania pomiędzy Dominikiem Thiemem a Alexandrem Zverevem.



The youngest finalist at the season-ending event since Del Potro in 2009!



Seriously impressive from @StefTsitsipas



: @TennisTV#NittoATPFinalspic.twitter.com/5brsDQ7xLf — ATP Tour (@atptour) November 16, 2019

Stefanos Tsitsipas (Grecja, 6) – Roger Federer (Szwajcaria, 3) 6:3, 6:4