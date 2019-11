Nadal przedłużył nadzieje na awans. Pokonał Tsitsipasa

Blisko trzy godziny trwał pojedynek lidera rankingu ATP Nadala ze Tsitsipasem, którego stawką było utrzymanie szans Hiszpana na awans do półfinału Turnieju Mistrzów. Grek obecność w półfinale zapewnił sobie już w środę, wygrywając dwa wcześniejsze pojedynki w fazie grupowej turnieju.

Mimo pewnego awansu Tsitsipas nie zamierzał ustępować pola liderowi rankingu i postawił Nadalowi twarde warunki, bezlitośnie wykorzystując jedyny popełniony przez Hiszpana w pierwszym secie błąd. Przy stanie 6:6 i 4:4 w tie-breaku, uderzona przez Nadala piłka utkwiła w siatce, dając minimalną przewagę zagrywającemu Grekowi. Ten pewnie wykorzystał swoje podanie i rozstrzygnął pierwszego seta na swoją korzyść.

Nadal pierwszą szansę na przełamanie rywala miał przy stanie 2:2 w drugim secie, jednak nie zdobył punktu. Udało mu się to dopiero kilka gemów później i zakończył seta wynikiem 6:4.

Trzecia partia wyglądała podobnie: Tsitsipas bronił się znakomicie i nie pozwalał Nadalowi wykorzystać kilku szans na przełamanie. W końcu, przy stanie 5:5 Nadal ograł rywala i objął prowadzenie w meczu przed swoim podaniem, którego nie zmarnował. Hiszpan triumfował po 2 godzinach i 52 minutach.



ANOTHER DAY, ANOTHER COMEBACK. @RafaelNadal recovers from a set down to defeat @StefTsitsipas and stay alive in the #NittoATPFinals



: @TennisTVpic.twitter.com/RQGS5lu6gP — ATP Tour (@atptour) November 15, 2019





Nadal wygrywa sezon po raz piąty

Mimo wygranej z Tsitsipasem awans Rafaela Nadala do półfinału londyńskiego turnieju zależy od wyniku pojedynku Rosjanina Daniiła Miedwiediewa z Niemcem Alexandrem Zverevem. W przypadku wygranej Zvereva, to właśnie on będzie się cieszył z dalszego udziału w turnieju.

Po tym, jak z dalszej rywalizacji w Turnieju Mistrzów odpadł Serb Novak Djokovic, Rafael Nadal może być pewien zakończenia sezonu jako numer 1 rankingu ATP. Osiągnął ten sukces już po raz piąty w karierze.