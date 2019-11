Nadal zapowiada walkę o premierowe zwycięstwo w ATP Finals

- Cieszę się, że tutaj jestem. Po ostatniej sobocie w Paryżu nie mogłem być tego pewny (Nadal nie przystąpił do półfinału turnieju z Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem - red.) - powiedział Hiszpan, nawiązując do kontuzji mięśni brzucha, jakiej doznał przed tygodniem w stolicy Francji.

- Mam nadzieję, że będę w stu procentach gotowy w poniedziałek - dodał.

Niewielka różnica

Nadal po turnieju w Paryżu objął prowadzenie w rankingu ATP, ale nad Serbem Novakiem Djokovicicem ma tylko 640 punktów przewagi. Aby utrzymać pozycję lidera, będzie musiał wygrać londyński turniej. Co ciekawe, jeszcze nigdy to mu się nie udało, a występował w imprezie ośmiokrotnie.

Do finału ATP Finals dotarł dwa razy, ale oba pojedynki przegrał. W 2010 roku pokonał go Roger Federer, a trzy lata później musiał uznać wyższość Djokovica.

Dwie grupy

Turniej w Londynie rozpocznie się w niedzielę 10 listopada. Ośmiu najlepszych tenisistów w tym sezonie zostało podzielonych na dwie grupy. W grupie A, nazwanej imieniem Andre Agassiego, Nadal zmierzy się z Niemcem Aleksandrem Zverevem, Stefanosem Tsitsipasem z Grecji i Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem.

W grupie B, noszącej imię Bjorna Borga, mecze fazy grupowej rozegrają między sobą Djoković, Roger Federer ze Szwajcarii, Austriak Dominic Thiem i Matteo Berrettini z Włoch. Dwóch najlepszych tenisistów z każdej grupy spotka się w półfinałach, a zwycięzcy tych pojedynków zagrają w finale.

- Grałem bardzo dobrze w hali Bercy, więc jestem pewien, że mogę się tutaj liczyć w stawce, ale oczywiście to jest turniej, w którym od samego początku mierzysz się z najlepszymi. Musisz być w stu procentach gotowy. Ale mam nadzieję, że będę czuł się każdego dnia coraz lepiej i że będę mógł podjąć walkę - zakończył Hiszpan.