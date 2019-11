Thiem poskromił w Londynie obrońcę tytułu

Dominic Thiem jest pierwszym w historii Austriakiem, który awansował do półfinału kończącego sezon turnieju ATP Finals w Londynie. 26-letni tenisista pokonał we wtorek Serba Novaka Djokovica 6:7 (5-7), 6:3, 7:6 (7-5). Wcześniej wygrał ze Szwajcarem Rogerem Federerem. Te dwa zwycięstwa zapewniły mu zwycięstwo w grupie Bjoerna Borga.

Thiem przez całe spotkanie sprawiał wrażenie bardziej opanowanego, popełniał znacznie mniej błędów i skutecznie wykorzystywał nadarzające się okazje na wygranie meczu. Aż do stanu 6:5 w pierwszej partii gra toczyła się jednak gem za gem. Dopiero kiedy Zverev serwował na tie-breaka, Thiem dostał dwie szanse na przełamanie rywala. Pierwszej z nich nie wykorzystał, po czym podwójny błąd serwisowy popełnił obrońca tytułu i pierwszy set po 55 minutach padł łupem Austriaka.

Nie będzie powtórki sprzed dwóch lat. Finał uciekł Kubotowi Francuscy... czytaj dalej » W drugim secie obraz gry nie uległ zmianie. Obaj tenisiści konsekwentnie wygrywali swoje podania, pracując mimowolnie na rzecz czekającego na drugiego finalistę Tsitsipasa. W rozegranym kilka godzin wcześniej pierwszym półfinale Grek w podobnym czasie pokonał Rogera Federera 6:3, 6:4.

Wyszedł z opresji cało

Decydujący dla losów drugiego meczu o finał był szósty gem drugiej partii. Zverev popełnił w nim kilka prostych błędów, a fatalnie smeczując, podarował Thiemowi kolejne okazje do przełamania. Austriak wykorzystał jedną z nich i przełamał rywala na 4:2. Już w następnym gemie Zverev miał wprawdzie szansę na rebreaka, ale imponujący spokojem Thiem wyszedł z opresji cało i obronił swoje podanie.

Ostatnim gemem Austriak udowodnił, że w pełni zasłużył na to zwycięstwo. As serwisowy przy prowadzeniu 30:15, a później znakomita kończąca piłka, która okazała się dla 26-letniego tenisisty przepustką do pierwszego w karierze finału londyńskiego turnieju. W trzech poprzednich startach nigdy nie przebrnął fazy grupowej.



DELIGHT FOR DOMI



The moment @ThiemDomi secured his place in the #NittoATPFinals championship match



: @TennisTVpic.twitter.com/e41HwW77x9 — ATP Tour (@atptour) November 16, 2019

Wyniki półfinałów ATP Finals:

Stefanos Tsitsipas (Grecja, 6) - Roger Federer (Szwajcaria, 3) 6:3, 6:4

Dominic Thiem (Austria, 5) - Alexander Zverev (Niemcy, 7) 7:5, 6:3