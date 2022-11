Udany początek Djokovicia w ATP Finals. Wyżej notowany rywal pokonany

ATP Finals 2022 w Turynie. Zobacz terminarz, wyniki i tabele

Ostatnie spotkanie pierwszej kolejki fazy grupowej ATP Finals zapowiadało się elektryzująco. Po przeciwnych stronach siatki stanęli bowiem tenisiści, którzy po raz ostatni mierzyli się ze sobą ledwie kilkanaście dni wcześniej. W półfinale turnieju w Paryżu, po trzech setach i przeszło dwóch godzinach rywalizacji, lepszy okazał się Djoković. Niespodzianka w ATP Finals. Rosyjskie starcie dla Rublowa Andriej Rublow od... czytaj dalej »

Pierwszy gem zadecydował o losach seta

Serb dobrze otworzył również poniedziałkowy mecz w Turynie. Triumfator 21 imprez wielkoszlemowych już w pierwszym gemie stanął przed szansą na przełamanie, a wykorzystując drugiego break pointa, wyszedł na prowadzenie 1:0.

Co więcej, były lider światowego rankingu prezentował znakomitą dyspozycję serwisową. Dość powiedzieć, że z 24 punktów przy własnym podaniu Djoković wygrał w pierwszej partii aż 20, a po 38 minutach walki mógł cieszyć się ze zwycięstwa 6:4.



Focused @DjokerNole takes the lead winning the first set 6-4 against Tsitsipas#NittoATPFinalspic.twitter.com/kdIWBVh9pq — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2022





Świetny tie-break przypieczętował wygraną Djokovicia

W drugim secie obaj zawodnicy pewnie utrzymywali swoje podania. Zarówno Serb, jak i Grek umiejętnie korzystali z atutu w postaci dobrego serwisu, dokładając do tego świetną grę w ataku oraz stosunkowo małą liczbę popełnianych błędów.

O losach partii finalnie decydował tie-break. W nim Djoković szybko objął prowadzenie, a następnie w pełni zaczął kontrolować sytuację na korcie. Ostatecznie wygrał 7-4 i został liderem Grupy Czerwonej.

Źródło: Getty Images Novak Djoković wygrał ze Stefanosem Tsitsipasem

W drugim poniedziałkowym spotkaniu tej grupy Rosjanin Andriej Rublow wygrał z rodakiem Daniiłem Miedwiediewem 6:7 (7-9), 6:3, 7:6 (9-7).

Wyniki poniedziałkowych meczów Grupy Czerwonej:

Andriej Rublow (Rosja, 6) - Daniił Miedwiediew (Rosja, 4) 6:7 (7-9), 6:3, 7:6 (9-7)

Novak Djoković (Serbia, 7) - Stefanos Tsitsipas (Grecja, 2) 6:4, 7:6 (7-4)