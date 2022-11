Djoković już w Turynie z konkretnym celem na ATP Finals

Rozlosowano grupy tenisowego ATP Finals Poznaliśmy grupy... czytaj dalej » - To przyjemność być z powrotem we Włoszech. Czuję się tutaj jak w domu i przyjechałem zdobyć trofeum - przyznał w sobotę Djoković.

Serb nie kryje swych planów odnośnie rozpoczynającego się w poniedziałek tenisowego ATP Finals w Turynie. W perspektywie ma wyrównanie rekordowych sześciu trofeów, które w dorobku ma już Federer. Szwajcar wygrywał Finały ATP w latach 2003-04, 2006-07 i 2010-11.

Djoković po raz pierwszy sięgnął po trofeum w 2008 roku. Później, w latach 2012-15, jako jedyny tenisista w historii wygrywał imprezę cztery razy z rzędu.

- Moje ambicje są zawsze najwyższe - stwierdził Serb. - Grałem dobrze w ostatnich miesiącach, mam nadzieję i wierzę, że mogę zajść daleko - dodał.

Trudny rok serbskiego tenisisty

Odnosząc się do pierwszej części roku przyznał, że trudno było zachować spokój na korcie. W ten sposób nawiązał do konsekwencji swojej decyzji o nieszczepieniu się przeciwko COVID-19, co wykluczyło go z rywalizacji m.in. w wielkoszlemowych turniejach w Melbourne i w Nowym Jorku.

Tenisista podczas majowego ATP w Rzymie osiągnął tysięczne zwycięstwo w cyklu i 38. wygraną w Masters 1000. Prawdziwy przełom nastąpił jednak wraz z triumfem na Wimbledonie, czwartym z rzędu w ostatnich czterech edycjach.



Ladies and Gentlemen, your Champions

Torino, Italy#NittoATPFinalspic.twitter.com/7Me00TSMMR — ATP Tour (@atptour) November 11, 2022





- Dzięki temu poczułem się bardziej pewny siebie. W kilku ostatnich turniejach grałem bardzo dobrze. Ale przeszłość to przeszłość, mam nadzieję, że znów odnajdę swój tenis - zakończył Serb.

Turyn drugi rok z rzędu jest gospodarzem turnieju tej rangi. Djokovic jest rozstawiony z nr 7 i na początek rywalizacji w Grupie Czerwonej zagra z z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Później jego rywalami będą Rosjanie: Daniił Medwiediew i Andriej Rublow.