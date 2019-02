Roger Federer rozpoczął drogę po setny tytuł

Zapraszamy do obejrzenia pięciu najlepszych wymian z siódmego dnia Australian Open. W niedzielę sensacyjnie z Melbourne pożegnał się Roger Federer, ale na pocieszenie wygrał wymianę dnia. Transmisje z imprezy w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz Eurosport Playerze.

Federer przegrał, ale zagranie dnia należy do niego

Po zaciętym spotkaniu Roger Federer pokonał Philippa Kohlschreibera 6:4, 3:6, 6:1 i awansował do 1/8 finału turnieju ATP w Dubaju.

Pierwszy set trwał 30 minut, a Federer przejął w nim kontrolę zaraz na początku i nie oddał jej już do końca. Wystarczające okazało się pojedyncze przełamanie w pierwszym gemie. Drugiego seta lepiej rozpoczął Niemiec, bo od prowadzenia 3:0, co później zaowocowało trzecią partią. W niej sytuacja się odwróciła i tym razem to Szwajcar szybko wyszedł na 3:0, a jedynego gema rywal wygrał na 1:3. Po poniedziałkowym spotkaniu "FedEx" może się pochwalić z Kohlschreiberem bilansem 14-0 .

Matka Andy'ego Murraya dobrej myśli. "Będzie chciał zrobić wszystko, aby powrócić" Judy Murray... czytaj dalej » - Myślę, że mój rywal ma jeden z najwspanialszych forhendów w Tourze. W trakcie swojej długiej kariery pokazywał już, na jak spektakularne uderzenia go stać. On jest w stanie rywalizować z czołówką na swoim najwyższym poziomie. Dla takich pojedynków on wciąż kontynuuje karierę - komplementował Niemca po spotkaniu Federer.

W ostatnich 20 miesiącach Król Roger tylko raz przegrał w swoim pierwszym meczu w turnieju. Miało to miejsce w poprzednim sezonie w Miami, gdy lepszy od niego okazał się Thanasi Kokkinakis. Siedmiokrotny triumfator imprezy w ZEA może się w niej pochwalić bilansem 49-6.

W pogoni za rekordem

Do tej pory w erze open sto turniejowych zwycięstw zdołał odnieść jedynie Jimmy Connors (109).

Kolejnym rywalem Federera będzie Fernando Verdasco, który w pierwszej rundzie pokonał kwalifikanta Thomasa Fabbiano 3:6, 6:3, 6:2. Z Hiszpanem Szwajcar ma bilans 13-1, a po raz ostatni pokonał go przed czterema laty właśnie w Dubaju.

Z tegorocznym turniejem już w pierwszej rundzie pożegnali się Karen Chaczanow [4] (4:6, 1:6 z Nikolozem Basilaszwilim) i Milos Raonic [7] (4:6, 7:5, 4:6 z Janem-Lennardem Struffem). Obaj rozstawieni byli w połówce drabinki Federera.

Hubert Hurkacz swój mecz pierwszej rundy rozegra w Dubaju we wtorek. Jego rywalem będzie kwalifikant z Francji Corentin Moutet.