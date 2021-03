"Wielu ma dość gry w tych warunkach". Shapovalov o problemach zawodników

Reprezentant Kanady zwrócił uwagę na trudną sytuację tenisistów przy okazji turnieju ATP w Dubaju. Novak Djoković za swój ubiegłoroczny triumf w tej imprezie zgarnął ponad pół miliona dolarów. Zwycięzca trwającej edycji otrzyma niespełna 150 tys. dolarów.

- Jestem przekonany, że coraz więcej zawodników będzie wycofywać się z turniejów z powodu zbyt niskich nagród. W pewnym sensie granie co tydzień we wszystkich zawodach przestało być motywujące, ponieważ z wyjątkiem turniejów wielkoszlemowych nie mamy w nich wiele do zyskania - przewiduje Shapovalov.

Rozstawiony z numerem trzecim Kanadyjczyk w piątek pożegnał się z rywalizacją w Dubaju na poziomie półfinałów, przegrywając z kwalifikantem Lloydem Harrisem. Wcześniej wyeliminował z rywalizacji m.in. Huberta Hurkacza. Jeszcze rok temu za sam awans do najlepszej czwórki turnieju otrzymałby ponad 143 tys. dolarów. Teraz mógł liczyć jedynie na połowę tej kwoty.

- Zawodnicy znajdują się w trudnej sytuacji i miejmy nadzieję, że ATP uda się coś zrobić, by podnieść wynagrodzenia do poprzedniego poziomu. Mamy umowy ze sponsorami, które zobowiązują nas do gry. To bez wątpienia jedna z głównych przyczyn, dla której wielu graczy nadal występuje. Myślę, że gdyby nie to, wielu nie grałoby wcale - ocenił Shapovalov.

Oglądaj Wideo: SNTV ATP Dubaj: Denis Shapovalov pokonany w półfinale przez Lloyda Harrisa

Zdaniem 21-latka nie tylko niskie nagrody stanowią obecnie poważny problem, ale życie w tzw. "bańkach" przy okazji imprez sportowych.

- Staram się nie występować zbyt często, by trzymać się od tego z daleka, ponieważ jest to wyczerpujące psychicznie. Poczułem to już w zeszłym roku, przebywanie w "bańkach" było przygnębiające - wyjaśnił kanadyjski tenisista.

- Chcę wygrywać duże turnieje i piąć się w rankingach, ale myślę, że dla najlepszych obecna sytuacja nie jest motywująca. Wszędzie już byli, wszystko wygrali, więc nie mają powodu, by walczyć dalej - dodał Shapovalov.