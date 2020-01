Wpadka organizatorów, puścili zły hymn. "Bardzo nam z tego powodu przykro"

Krnąbrny tenisista pracuje z psychologiem. "Pewne sprawy mogą się wymknąć spod kontroli" - Czasem zdarza... czytaj dalej » Reprezentanci Mołdawii dość mocno się zdziwili, gdy z głośników poleciała melodia hymnu Rumunii. Ich lider Radu Albot skwitował wpadkę organizatorów sarkastycznym uśmiechem.

- Myślę, że puszczenie nam niewłaściwego hymnu nie jest wielkim problemem. Ale nie było tak trudno wybrać odpowiedni hymn. Rumunia i Mołdawia mają tę samą flagę, więc najprawdopodobniej to było przyczyną pomyłki. Mam nadzieję, że następnym razem będzie to już właściwy hymn - powiedział po meczu mołdawski tenisista Alexander Cozbinov.

Przeprosili za wpadkę

Organizatorzy rzecz jasna przeprosili za swoją pomyłkę, jednak niesmak pozostał. "Przed rozpoczęciem meczu Mołdawia - Belgia zagraliśmy niewłaściwy hymn Mołdawii. Bardzo nam z tego powodu przykro, osobiście przeprosiliśmy drużynę Mołdawii" - napisano w komunikacie.



At the start of the Moldova vs Belgium match we mistakenly played the wrong national anthem for Moldova. We are sincerely sorry and have apologised personally to #TeamMoldova. — ATPCup (@ATPCup) January 3, 2020

Ostatecznie w meczu grupy C Mołdawia przegrała z Belgią 0:3. Turniej rozgrywany jest w trzech australijskich miastach - Brisbane, Sydney i Perth.

Na kortach będziemy mogli oglądać również reprezentantów Polski - Huberta Hurkacza, Kamila Majchrzaka i Łukasza Kubota. Polacy zagrają w grupie E z Argentyńczykami, Chorwatami i Austriakami. Impreza potrwa do 12 stycznia i zakończy się na tydzień przed wielkoszlemowym Australian Open w Melbourne.