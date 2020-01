Wybuch złości na korcie. Zranił ojca rakietą, dostał reprymendę od matki

W piątek 3 stycznia rozpoczął się ATP Cup. Hiszpania trafiła do grupy B, w której zmierzy się z Gruzją, Urugwajem oraz Japonią. - Nie traktujemy tego jako przygotowanie do Australian Open - stwierdził Rafa Nadal. W turnieju wystąpi również Polska. Biało-czerwoni powalczą w fazie grupowej z Austrią, Argentyną i Chorwacją.

Dwaj zawodnicy mający greckie korzenie odpowiadali za znakomite widowisko w Brisbane. W spotkaniu było pełno szybkiego tempa, długich wymian i efektownych akcji. Zabrakło jednak przede wszystkim chłodnej głowy Tsitsipasa.

Ojciec zszedł z oczu, matka napomniała

Do niesławnej akcji doszło po zakończeniu premierowego seta. 21-latek był w stanie obronić dwie piłki setowe Australijczyka, ale w trzeciej już poległ po własnym niewymuszonym błędzie. Zagranie w siatkę tak go rozwścieczyło, że po raz kolejny zamachnął się z całych sił rakietą, lecz tym razem już poza grą. Upust swoim emocjom dał dwukrotnie, przypadkowo raniąc w rękę swojego ojca, który siedział w pierwszym rzędzie greckiego obozu.



Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



(@ATPMedia@primevideosport) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh — JC. (@Joe__Tennis) January 7, 2020





Apostolos Tsitsipas, w przeciwieństwie do syna, był w stanie utrzymać nerwy na wodzy i ściskając obolałe przedramię, postanowił zejść mu z oczu. Taką dyplomacją nie wykazała się matka zawodnika, którego po chwili w dosyć ostry sposób napomniała.

Szykuje się szlaban

Szaleją pożary, organizatorzy Australian Open spokojni. "Nie zagrożą turniejowi" Szalejące w... czytaj dalej » Gdy emocje już opadły, tenisista ochłonął i przyznał się do błędu.

– To było przez przypadek. Nie miałem zamiaru tego zrobić, nie celowałem w tamto miejsce. Stało się, wszystko niestety wymknęło się spod kontroli – kajał się Grek, cytowany przez "Daily Mail".

Zapytany o to, czy może spotkać go kara wychowawcza za tamtą wpadkę, nie był niczego pewien. – Być może, kto wie. Być może dostanę od ojca trzydniowy szlaban – zastanawiał się.

W puli 15 milionów dolarów

Turniej ATP Cup, choć ma charakter rywalizacji zespołów narodowych, daje poszczególnym zawodnikom możliwość zdobycia punktów do rankingu i wywalczenia atrakcyjnych premii. W puli nagród jest łącznie 15 milionów dolarów amerykańskich.

Każdy z zawodników otrzymuje też tzw. startowe, które uzależnione jest od rozstawienia zespołu oraz roli w drużynie (na największe pieniądze może liczyć pierwsza rakieta w singlu).

Wyniki wtorkowych meczów:



grupa C

Wielka Brytania - Mołdawia 3:0

Belgia - Bułgaria 2:1



tabela:



M Z P gry sety

1. W. Brytania 3 2 1 6-3 14-7

2. Bułgaria 3 2 1 5-4 13-10

3. Belgia 3 2 1 6-3 12-10

4. Mołdawia 3 0 3 1-8 4-16



grupa D

Rosja - Norwegia 3:0

Włochy - USA 3:0



M Z P gry sety

1. Rosja 3 3 0 8-1 16-4

2. Włochy 3 2 1 5-4 11-9

3. Norwegia 3 1 2 3-6 6-14

4. USA 3 0 3 2-7 8-14



grupa F

Kanada - Niemcy 2:1

Australia - Grecja 3:0



M Z P gry sety

1. Australia 3 3 0 9-0 18-5

2. Kanada 3 2 1 5-4 12-8

3. Niemcy 3 1 2 3-6 7-13

4. Grecja 3 0 3 1-8 5-16