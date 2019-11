Trudne zadanie Biało-Czerwonych. Poznali rywali w nowych rozgrywkach

Losowanie nowych rozgrywek drużynowych, które odbędą się w styczniu w trzech australijskich miastach, odbyło się w Melbourne.

Polacy trafili do grupy, która będzie rywalizować w Sydney. Znaleźli się w gronie sześciu drużyn, które jako ostatnie dołączyły do obsady. W ubiegłym tygodniu podano 18 ekip, które już wcześniej były pewne udziału i przyporządkowano je do pięciu grup, do których w piątek dolosowano przedstawicieli wspomnianego grona. Bułgarzy jako najwyżej notowani z tej szóstki zastąpili przed losowaniem Szwajcarów, którzy wypadli z obsady po wycofaniu się Rogera Federera.

Nie ma mocnych na Tsitsipasa. Grek w półfinale ATP Finals Stefanos... czytaj dalej » Przy ustalaniu 24-zespołowej obsady brany był pod uwagę ranking ATP. Polacy znaleźli się na 21. miejscu. Ich liderem będzie 37. na światowej liście Hubert Hurkacz, a drugą rakietą 91. Kamil Majchrzak. W składzie znaleźli się także Kacper Żuk, Łukasz Kubot i Wojciech Marek. Czwartych w zestawieniu uczestników - Austriaków - poprowadzi Dominic Thiem (5. ATP), 11. Chorwatów - Borna Corić (28.), a plasujących się tuż za nimi Argentyńczyków - Diego Schwartzman (14.).

Nadal, Djoković i Murray na liście

Mimo wycofania Federera w ATP Cup zaprezentować ma się wiele tenisowych gwiazd. Organizatorzy zapowiedzieli występ dziewięciu przedstawicieli Top10 i 26 z czołowej "30". Na liście są więc m.in. lider rankingu Hiszpan Rafael Nadal i będący tuż za nim na światowej liście Serb Novak Djoković, a także odbudowujący karierę po przewlekłych kłopotach zdrowotnych Brytyjczyk Andy Murray.

Impreza rozgrywana będzie w dniach 3-12 stycznia i zakończy się na tydzień przed wielkoszlemowym Australian Open. Zmagania grupowe odbywać się będą w Sydney, Brisbane i Perth. Gospodarzem fazy pucharowej zaś, która rozpocznie się od ćwierćfinałów, będzie Sydney.

Mecze mają się składać z dwóch pojedynków singlowych i debla. Pula nagród wyniesie 15 mln dolarów, a do zdobycia będą również punkty do rankingu.



BREAKING NEWS



Introducing the 24 countries competing in the inaugural #ATPCup. pic.twitter.com/8l1mB1QHmI — ATPCup (@ATPCup) November 13, 2019





Podział na grupy ATP Cup:

Grupa A: Serbia, Francja, RPA, Chile (Brisbane)

Grupa B: Hiszpania, Japonia, Gruzja, Urugwaj (Perth)

Grupa C: Belgia, W. Brytania, Bułgaria, Mołdawia (Sydney)

Grupa D: Rosja, Włochy, USA, Norwegia (Perth)

Grupa E: Austria, Chorwacja, Argentyna, Polska (Sydney)

Grupa F: Niemcy, Grecja, Kanada, Australia (Brisbane)