Rekordowa grzywna dla enfant terrible. Na tym może się nie skończyć

Kyrgios od lat znany jest z kontrowersyjnych zachowań i wypowiedzi na korcie. W środę przeszedł jednak samego siebie.

Kyrgios znów zaszokował zachowaniem. Rakiety zniszczył poza kortem Australijski... czytaj dalej » W 2. rundzie w Cincinnati przegrał z rozstawionym z numerem ósmym Rosjaninem Karenem Chaczanowem 7:6 (7-3), 6:7 (4-7), 2:6, jednak o wyniku mało kto będzie pamiętał. Wszystko dlatego, że w trakcie tego spotkania i po nim Australijczyk dopuścił się szeregu niesportowych zachowań: obrażał sędziego Fergusa Murphy'ego, splunął w stronę jego krzesła i nie podał mu ręki, zniszczył dwie rakiety w tunelu, choć irlandzki arbiter nie zgodził się na opuszczenie przez niego kortu, a na koniec rzucił butami w kierunku trybun.

Poważne wykroczenie

"Po porażce w 2. rundzie Western and Southern Open w Cincinnati Nick Kyrgios został ukarany grzywną w wysokości 113 tysięcy dolarów. Ponadto ATP zbada, co dokładnie wydarzyło się podczas tego meczu i bezpośrednio po nim, aby zdecydować, czy są podstawy do podjęcia kolejnych kroków związanych z naruszeniem zasad w sekcji poważnych wykroczeń (Player Major Offense) regulaminu. Konsekwencją może być kolejna grzywna lub zawieszenie" - napisano w komunikacie.



ATP statement on NK....@CincyTennispic.twitter.com/qYkJV3bTjl — Rob Koenig (@RobKoenigTennis) August 15, 2019





113 tysięcy dolarów to prawie trzy razy więcej, niż Australijczyk zarobił w tym turnieju (dokładnie 39 120 dolarów). To też najwyższa grzywna w historii tenisa. Do tej pory rekordzistą był dobry znajomy Kyrgiosa Bernard Tomić. Starszemu o dwa lata Australijczykowi odebrano całą wypłatę za występ w 1. rundzie Wimbledonu. Organizatorzy londyńskiego wielkiego szlema uznali, że Tomić nie przyłożył się do spotkania.

Zajmujący 27. miejsce w rankingu ATP Kyrgios niespełna dwa tygodnie temu wygrał swój szósty turniej cyklu w karierze, triumfując w Waszyngtonie. Podczas tamtej imprezy również zaliczył starcie z Murphym. Irlandzki arbiter był także obiektem wybuchu niepokornego tenisisty podczas czerwcowych zawodów na kortach londyńskiego Queen's Clubu.

Z kolei w ubiegłym tygodniu w Montrealu Australijczyk wdał się w dyskusję z innym sędzią, mając pretensje o to, że ręczniki nie są wystarczająco białe. W maju w Rzymie także przeklinał, a dodatkowo złość wyładował na krześle stojącym obok pola gry.

Grzywną w Cincinnati w ogóle się nie przejął. Tuż po tym jak ATP opublikowało komunikat w jego sprawie, Australijczyk wstawił na Instagrama zdjęcie, na którym dopisuje mu wyśmienity humor.