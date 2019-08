Djoković pokonany. Miedwiediew znów zaskoczył

Miedwiediew awansował do finału turnieju ATP w Montrealu

Federer wrócił po miesiącu. Załatwił rywala w godzinę W 2. rundzie... czytaj dalej » Ósmy obecnie w światowej klasyfikacji Miedwiediew prezentuje ostatnio niesamowitą formę. Przed dwoma tygodniami był w finale w Waszyngtonie, a siedem dni temu w Montrealu. Przegrywał tam w decydujących meczach z Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem oraz Rafaelem Nadalem z Hiszpanii.

Nic nie zapowiadało problemów

Teraz będzie miał trzecią okazję z rzędu na wywalczenie tytułu, bo po ciekawym pojedynku wyeliminował Novaka Djokovicia. Serb bronił mistrzostwa w tej imprezie i po pierwszym secie nic nie zapowiadało jego problemów.

Lider rankingu ATP kontrolował wydarzenia na korcie i spokojnie zwyciężył 6:3. W drugiej odsłonie obaj wygrywali własne podania aż do ósmego gema. Wtedy Rosjanin przełamał przeciwnika. Wygrał odsłonę 6:3. W trzeciej partii Miedwiediew jeszcze poprawił poziom. Można było odnieść wrażenie, że z każdą kolejną piłką prezentuje się coraz lepiej. Dwa razy odebrał podanie Djokoviciowi. Zwyciężył w 103 minut 3:6, 6:3, 6:3.

Serb tym samym przegrał pierwszy półfinał imprezy rangi ATP Masters 1000 od 2013 roku, w którym zwyciężył w otwierającym secie.



Sam nie wie, jak wygrał

- Jeśli mam być szczery, to naprawdę nie wiem, jak to zrobiłem - mówił Miedwiediew, który miał w całym meczu 16 asów. – Po pierwszym secie byłem bardzo zmęczony i na dodatek miałem kłopoty z drugim serwisem. Grałem przecież z Novakiem i myślałem, że nie będę w stanie utrzymać tej intensywności w kolejnych partiach. W szóstym gemie w drugim secie obroniłem jednak breakpointa i to dodało mi dodatkowej energii - dodał.

W finale przeciwnikiem Rosjanina, który ma za sobą 17 meczów w 19 dni będzie David Goffin. Belg pokonał Richarda Gasqueta z Francji 6:3, 6:4.

Wyniki półfinałów:

Daniił Miedwiediew (Rosja, 9) - Novak Djokovic (Serbia, 1) 3:6, 6:3, 6:3

David Goffin (Belgia, 16) - Richard Gasquet (Francja) 6:3, 6:4.