Majchrzak może się już skupić na kwalifikacjach Wimbledonu

Stosur przekleństwem Polek. Linette szczęśliwą przegraną w Eastbourne Magda Linette... czytaj dalej » W dwóch pierwszych setach sobotniego półfinału próżno było szukać przełamań, choć więcej szans na breaka miał Majchrzak. W finałowym secie to jednak Novak zdołał zanotować jedyne dwa przełamania (na 2:1 i 6:3), kończąc mecz po dwóch godzinach i pięciu minutach.

W finale rywalem Austriaka będzie Niemiec Dominik Koepfer (167. ATP), który w sobotę pokonał Japończyka Go Soedę (169. ATP) 6:4, 6:1.

W ostatnich latach challengera w Ilkley wygrywali Denis Kudla, Yen-Hsun Lu, Marton Fucsovics i Serhij Stachowski.

Dobry humor przed kwalifikacjami

Dzięki występowi w półfinale od poniedziałku Majchrzak powinien być sklasyfikowany na najwyższym w karierze – 110. miejscu w rankingu ATP. W Ilkley pokonał Japończyka Yuichiego Sugitę (205. ATP) 7:6(1), 6:3, Czecha Jiriego Veselego (106. ATP) 6:3, 6:3 oraz Francuza Antoine'a Hoanga (111. ATP) 6:3, 5:7, 6:4.

Kwalifikacje do Wimbledonu rozpoczną się w poniedziałek. Losowanie zaplanowano na niedzielę (23 czerwca). Turniej główny rozpocznie się 1 lipca.



It was a picture-perfect day @Ilkleytennis as the semis are set...



Majchrzak vs. Novak

Soeda vs. Koepfer



A first grass-court title is up for grabs. pic.twitter.com/y9f90OqRzz — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) June 22, 2019





Wynik:

Kamil Majchrzak - Dennis Novak 7:6(1), 6:7(3), 3:6.