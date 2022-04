Djoković znowu przesadził. O mało nie trafił rakietą chłopca od podawania piłek

W finale tenisowego turnieju ATP na kortach ziemnych w Belgradzie (pula nagród 534,6 tys. euro) Djoković przegrał z Rosjaninem Andriejem Rublowem 2:6, 7:6 (7-4), 0:6. Nie o kolejnej porażce słynnego Serba jest jednak głośno.

Źródło: Getty Images Djoković rzuca rakietą w czasie meczu

Lecąca rakieta Djokovicia

Djokoviciowi wyraźnie nie szło w meczu finałowym. W pewnym momencie spotkania Rublow zagrał bardzo mocno i precyzyjnie w narożnik kortu Serba. Na zdjęciach widać, że piłka była za daleko, by Serb do niej doszedł. Poirytowany Djoković rzucił więc rakietą.

Niewiele jednak brakowało, a lider światowego rankingu trafiłby w chłopca od podawania piłek, który klęczał na wysokości siatki. Na szczęście młodzian wykazał się dużym refleksem i zdołał uchylić się przed lecącą z dużą prędkością rakietą tenisową. Ta przeleciała tuż za jego plecami.



Here's a video that gives a bit more context. I'm well aware it's far from a perfect angle, but at the 7-8 second mark you can actually see the swing that led to the racquet flying at the ball kid. pic.twitter.com/ASDBJquhGM — Luka Nikolić (@luksie1) April 24, 2022





Wybryki na korcie

Djoković pokonany na własnej ziemi. Trofeum dla Rosjanina Serb Novak... czytaj dalej » Sędzia spotkania nie uznał zachowania Serba za celowe i nie ukarał go w żaden sposób. Znając historię wybryków Djokovicia na korcie można mieć jednak wątpliwości, czy postąpił słusznie.

Przypomnijmy, że podczas zeszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio słynny tenisista rzucił rakietą w puste trybuny, a inną rozbił na słupku siatki, gdy został pokonany przez Pablo Carreno Bustę w meczu o brązowy medal.

Głośna była też jego dyskwalifikacja podczas US Open 2020. Wówczas po przegranej akcji uderzył piłką w stojącą za linią końcową panią sędzię (choć zapewne nie chciał tego zrobić). Połamanych ze wściekłości rakiet nikt już nawet nie liczy.

Od początku sezonu Djoković rozegrał tylko osiem meczów. W lutym dotarł do 3. rundy imprezy w Dubaju, a w ubiegłym tygodniu odpadł po pierwszym spotkaniu z turnieju w Monte Carlo. Nie mógł uczestniczyć w wielkoszlemowym Australian Open czy prestiżowych zawodach w Miami i Indian Wells z powodu braku szczepienia na COVID-19.