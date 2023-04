Wielka radość i skok do basenu. Alcaraz znów najlepszy w Barcelonie

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open. Zobacz skrót tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Faworyci nie zawiedli w Barcelonie. Szansa na wielki rewanż W tegorocznym... czytaj dalej » Alcaraz ma bardzo dobre wspomnienia z pojedynków w Grekiem w Barcelonie. W poprzednim sezonie wyeliminował Tsitsipasa w ćwierćfinale. W finale wygrał natomiast ze swoim rodakiem Pablo Carreno Bustą.

Jedno przełamanie w drugim

W niedzielnym meczu to Grek, piąty tenisista rankingu ATP, jako pierwszy przełamał przeciwnika, wicelidera światowego zestawienia.

Chwilę później Hiszpan dwukrotnie odpowiedział tym samym i triumfował w pierwszym secie 6:3. W drugiej partii do zwycięstwa wystarczyło mu jedno przełamanie.

- To niesamowite. Poczuć tę energię i wznieść trofeum w Barcelonie przed moją rodziną i przyjaciółmi, a także większością mojego zespołu. Gra na tym poziomie i wywalczenie tytułu przed taką publicznością to dobre uczucie – powiedział wicelider rankingu ATP po wygranej.

Alcaraz bardzo cieszył się ze zwycięstwa

Alcaraz przedłużył tym samym serię zwycięstw nad Tsitsipasem do pięciu. Grek jeszcze ani razu nie zdołał pokonać hiszpańskiego rywala.

To dziewiąty tytuł w karierze 19-letniego Hiszpana i trzeci w tym roku. Wcześniej wygrał turniej w Buenos Aires oraz w Indian Wells.



A special splash @carlosalcaraz is back in the pool for this @bcnopenbs tradition #BCNOpenBSpic.twitter.com/IOv4xgaPsP — ATP Tour (@atptour) April 23, 2023

Po zwycięstwie zgodnie z tradycją wskoczył do basenu na terenie kortów w Barcelonie. Razem z nim w wodzie wylądowały także dzieci podające piłki. Zabawa była znakomita.

Wynik finału:

Carlos Alcaraz (Hiszpania, 1) - Stefanos Tsitsipas (Grecja, 2) 6:3, 6:4.