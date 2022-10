Ważne zwycięstwo Hurkacza w Antwerpii. W trzecim secie nie miał z kim grać

Jako rozstawiony z numerem 1 Hurkacz w pierwszej rundzie miał wolny los. Na otwarcie turnieju dostał wymagającego rywala, który wyborną formę potwierdził w pierwszym meczu, gromiąc wyżej notowanego Jensona Brooksby'ego 6:1, 6:2. O występ Hurkacza można było się więc niepokoić.

W pierwszym secie to 48. w światowym rankingu był stroną atakującą. Miał dwie szanse na przełamanie - przy 0:0 i przy 1:1 - ale Hurkacz się obronił. Ostatecznie w tej partii nie doszło do żadnych przełamań, choć dwóch breakpointów doczekał się też Polak. Mógł zakończyć seta wynikiem 6:4, ale wygrał go dopiero po tie-breaku, wykorzystując w sumie szóstą piłkę setową.



Kubot w Sztokholmie przełamał czarną serię Łukasz Kubot... czytaj dalej » Druga odsłona mogła zakończyć się szybciej, jednak Hurkaczowi nie udało się utrzymać przewagi przełamania. Wypracował breaka na 2:1, ale Draper odrobił straty na 3:3. Ostatecznie, jak w pierwszym secie, wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku, który wyglądał bliźniaczo podobnie do pierwszego, tyle że w lustrzanym odbiciu.

Problemy Drapera

Potrzebny był trzeci, decydujący set, który poprzecinany był przerwami medycznymi. Zaczęło się od problemów Hurkacza, a skończyło dramatem Drapera. Brytyjczyka zaczęły łapać skurcze do tego stopnia, że grał już tylko o przetrwanie. Do piłek zagrywanych przez Hurkacza w pewnym momencie przestał się nawet ruszać. Nikt nie mógłby mieć do niego pretensji, gdyby poddał spotkanie.

W takich okolicznościach wynik trzeciego seta mógł być tylko jeden. Hurkacz wygrał 6:1, ale zwycięstwo w tym secie - a w konsekwencji w całym meczu - dostał na tacy. Rywal nie wytrzymał fizycznie.

To bardzo ważne zwycięstwo w kontekście ATP Finals, o które Hurkacz wciąż pozostaje w grze. Zostały jednak już tylko trzy miejsca, a Polak jest dopiero piąty w kolejce. By zyskać jedną pozycję i wyprzedzić pauzującego w tym tygodniu Amerykanina Taylora Fritza, tenisista z Wrocławia musi wygrać cały turniej w Antwerpii.

Musi poczekać na rywala

Hurkacz jeszcze nie wie, z kim spotka się w piątkowym ćwierćfinale. Pewne jest tylko jedno: będzie to topowy rywal. Rywala dla Polaka wyłoni czwartkowy pojedynek wracającego do wysokiej formy zwycięzcy wielkoszlemowego US Open 2020 Dominica Thiema z rozstawionym z szóstką Francisco Cerundolo. We wtorek Argentyńczyk pokonał Marca-Andreę Hueslera 5:7, 7:6 (7-3), 6:3, natomiast Thiem rozbił dzikokartowca Michaela Geertsa 6:4, 6:0.

Wynik meczu 2. rundy turnieju ATP 250 w Antwerpii:

Hubert Hurkacz (Polska, 1) - Jack Draper (Wielka Brytania) 7:6 (7-5), 6:7 (5-7), 6:1