Na turnieje przyjeżdża tylko po startowe. "Po co mam wypruwać sobie żyły?"

Benoit Paire to czołowy francuski tenisista

Kolejny set dla Djokovicia. Serb zbliżył się do półfinału...

Rozmowa z Novakiem Djokoviciem na korcie po awansie do...

Muchova po awansie do półfinału Australian Open

Brady awansowała do półfinału Australian Open

Brady po awansie do półfinału Australian Open

Miedwiediew awansował do półfinału Australian Open

Miedwiediew po awansie do półfinału Australian Open

Odrodzenie Stefanosa Tsitsipasa. Grek najpierw był lepszy w trzecim secie, a później wygrał również czwartą partię, dzięki czemu doprowadził do remisu w setach w starciu z Rafą Nadalem w ćwierćfinale Australian Open.

Do jedenastego gema piątego seta Rafa Nadal i Stefanos Tsitsipas utrzymywali swoje podania. W końcu dał się przełamać Nadal i po tym gemie przegrywał 5:6 w ostatnim secie. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Tsitsipas po awansie do półfinału Australian Open

Osaka awansowała do finału Australian Open

Osaka po awansie do finału Australian Open

Brady awansowała do finału Australian Open

Brady po awansie do finału Australian Open

Djoković awansował do finału Australian Open

Djoković po awansie do finału Australian Open

Triumfatorka Australian Open z 2019 roku Naomi Osaka i Jennifer Brady, która po raz pierwszy wystąpi w finale Wielkiego Szlema, zagrają w sobotę w finale pierwszego wielkoszlemowego turnieju w 2021 roku. Przed meczem opowiedziały o swoim nastawieniu do gry o trofeum.

Naomi Osaka i Jennifer Brady rozpoczęły walkę w finale Australian Open. Japonka, do której należało pierwsze podanie, już na początku meczu zafundowała rywalce dwa asy serwisowe.

Japonka Naomi Osaka wygrała 6:4, 6:3 finał Australian Open z Amerykanką Jennifer Brady. To czwarty tytuł wielkoszlemowy w dorobku japońskiej tenisistki, drugi zdobyty na kortach w Melbourne.

Tsitsipas awansował do 2. rundy turnieju ATP w Acapulco

We wtorek Paire w 68 minut pożegnał się z turniejem w Acapulco, przegrywając wyraźnie ze Stefanosem Tsitsipasem 3:6, 1:6. Była to jego trzecia porażka z rzędu. Bilans Francuza w tym sezonie to 1-8. Dwóch meczów w jednym turnieju nie wygrał od stycznia zeszłego roku, a mowa o tenisiście z 31. miejsca w rankingu.

Oglądaj Wideo: SNTV Fatalne zachowanie Paire’a w 2. rundzie turnieju ATP w Buenos Aires

Porażkę z Tsitsipasem, jak wszystkie inne w ostatnim czasie, przyjął z ulgą.

Wybuch gniewu na korcie. Francuski tenisista przekroczył wszelkie granice Benoit Paire po... czytaj dalej » - Nawet lepiej, że przegrałem w pierwszej rundzie. Mogę wyjść wcześniej z bańki turniejowej i nacieszyć się tymi kilkoma dniami przed Miami. Moim jedynym celem w każdych zawodach jest to, żeby wydostać się z bańki – mówi bez ogródek na łamach "L'Equipe".

Turnieje za karę

Turnieje rozgrywane w rygorze sanitarnym, bez kibiców i przede wszystkim z mocno obciętymi pulami nagród – to wszystko sprawia, że od początku pandemii Paire traktuje grę w tenisa jako przykry obowiązek. I ogóle się z tym nie kryje.

- Przyjeżdżam, odbieram kasę i jadę dalej. Za wygraną w turnieju ATP 250 można dostać tylko 30 tysięcy dolarów. Ja, odpadając w 1. rundzie, kasuję 10 tysięcy, za każdym razem przegrywając w dwóch setach. Po co wypruwać z siebie żyły, żeby zarobić trochę więcej? – pyta retorycznie.

Zawody w Acapulco mają rangę ATP 500, w związku z czym dla zwycięzcy przewidziany jest czek na blisko 90 tysięcy dolarów, jednak nawet takie pieniądze nie zmobilizowały francuskiego tenisisty do przyłożenia się do gry nieco bardziej.

Kolejnym startem Paire'a za karę będzie w przyszłym tygodniu turniej w Miami.