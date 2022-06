Tsitsipas zagra o pierwszy tytuł na trawie. W finale 11 lat starszy rywal

Specyficzna nawierzchnia. Z czym zmagają się tenisiści na trawie? Najszybsza... czytaj dalej » W półfinale turnieju na Majorce rozstawiony z nr 2 Tsitsipas pokonał 6:4, 6:4 Francuza Benjamina Bonziego (56. ATP). Przed tygodniem wygrał z nim również w 1. rundzie turnieju w Halle.

- To był dobry mecz, jestem bardzo szczęśliwy - mówił po spotkaniu Tsitsipas. - Zagram w finale tuż przed Wielkim Szlemem. Podobnie było też w roku, kiedy grałem w finale Rolanda Garrosa. Wtedy wygrałem w Lyonie - przypomniał swoje ubiegłoroczne sukcesy.

- Tym razem będzie inaczej. To inna nawierzchnia, więc zobaczymy - zastrzegł 23-latek, który o tytuł na trawie zagra po raz pierwszy w karierze.

Hiszpan zna smak wygranej

Jego rywalem będzie Bautista Agut (20. ATP), który w drugim półfinale wygrał 7:6 (7-5), 6:2 z Antoine Bellierem (303. ATP). 25-letni Szwajcar udział w turnieju wywalczył wcześniej w kwalifikacjach.

Hiszpan miał już okazję sięgnąć po tytuł na nawierzchni trawiastej. W 2014 roku wygrał imprezę w s'Hertogenbosch. Mecz z Grekiem będzie 20. finałem w karierze 34-letniego Bautisty Aguta.

Z Tsitsipasem rywalizował dotąd dwukrotnie. Dwa razy z tych pojedynków zwycięsko wychodził grecki tenisista.



INTO HIS th ATP TOUR FINAL @BautistaAgut defeats Antoine Bellier 7-6, 6-2 and is now the second finalist in Mallorca @MallorcaChamps#MallorcaChampionshipspic.twitter.com/1rncpuVJu4 — ATP Tour (@atptour) June 24, 2022





Turniej ATP 250 na Majorce - wyniki półfinałów:

Stefanos Tsitsipas (Grecja, 2) - Benjamin Bonzi (Francja) 6:4, 6:4

Roberto Bautista Agut (Hiszpania) - Antoine Bellier (Szwajcaria) 7:6 (7-5), 6:2