Zaskakujące rozstrzygnięcie w Monte Carlo. Paire przegrał niemal wygrany mecz

Niedzielny mecz długo układał się po myśli niżej notowanego Paire'a (164. ATP). 33-latek urodzony w Prowansji prezentował się znakomicie zarówno przy własnych gemach serwisowych, jak i Popyrina (95. ATP). Pierwszą partię, trwającą zaledwie 31 minut, wygrał 6:2.

Paire był o gema od awansu

Drugi set również toczył się pod wyraźne dyktando Francuza. Paire dwukrotnie przełamał rywala, a przy jego prowadzeniu 5:1 wydawało się, że losy zwycięstwa są już przesądzone. Nic bardziej mylnego.

Od tego momentu na korcie zaczął przeważać Australijczyk. Po dwóch przełamaniach powrotnych i zaledwie kilkunastu minutach rywalizacji na tablicy wyników był już remis 5:5. Finalnie Popyrin doprowadził do tie-breaka, którego wygrał zdecydowanie, 7-2.

Trzecia odsłona również należała do tenisisty rozstawionego w eliminacjach z numerem trzynastym. Zawodnik rosyjskiego pochodzenia triumfował 6:4 i to on awansował do głównej drabinki w Monte Carlo. W pierwszej rundzie zmierzy się z Serbem Dusanem Lajoviciem (68. ATP).

Źródło: Newspix Benoit Paire nie zagra w turnieju ATP 1000 w Monte Carlo

Wynik meczu eliminacji do turnieju ATP 1000 w Monte Carlo:

Alexei Popyrin (Australia, 13) - Benoit Paire (Francja) 2:6, 7:6 (7-2), 6:4