Nieczyste zagrywki Rosjanina. Próbował wybić Hurkacza z rytmu, został wygwizdany

Sytuacja miała miejsce w samej końcówce seta decydującego o awansie do 1/8 finału prestiżowego turnieju na Florydzie. Karacew zdobył punkt w swoim gemie serwisowym, zmniejszając straty do 3:5. Nadal był w bardzo trudnej sytuacji, gdyż Polak tego dnia serwował jak w transie. Wówczas wydarzyło się coś, czego nikt na korcie ani trybunach nie potrafił zrozumieć.

Nieczysta zagrywka

Rosyjski tenisista zamiast szykować się do odbioru podania Hurkacza, po prostu zszedł z kortu. Zgłosił sędzi, że potrzebuje pomocy fizjoterapeuty i wygodnie rozsiadł się na ławce. Zaskoczony wrocławianin w tej sytuacji mógł tylko bezradnie rozłożyć ręce i czekać na przeciwnika.

Moment, który wybrał Karacew, trudno uznać za przypadkowy. Chwilę wcześniej przy swoim podaniu poruszał się bez problemu, a teraz Polak miał serwować na mecz. Broniący w Miami tytułu Hurkacz w całym spotkaniu posłał aż 24 asy i w tym elemencie absolutnie przewyższał rywala.

Zachowanie Rosjanina wyglądało na typową zagrywkę taktyczną, która miała na celu wybicie naszego reprezentanta z uderzenia. Takiego zdania była również zgromadzona na trybunach publiczność, która głośno wygwizdała Karacewa. Powrócił na kort dopiero po wykorzystaniu całej przerwy medycznej.



Karatsev asks for trainer, Hurkacz is not exactly pleased : he was serving for match.#MiamiOpenpic.twitter.com/zjEFxXzQZg — Llama Says (@funnyzeitgist) March 28, 2022





Na szczęście ten incydent nie zdołał zaburzyć koncentracji wrocławianina. Efekt był wręcz odwrotny. Hurkacz powrócił ze zdwojoną energią i czterema kolejnymi fantastycznymi serwisami zamknął seta oraz cały mecz zwycięstwem 7:5, 4:6, 6:3.

Hubert Hurkacz - Asłan Karacew 7:5, 4:6, 6:3