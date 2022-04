Barty zmieniła dyscyplinę. "Ma wszelkie narzędzia, aby odnosić sukcesy w profesjonalnym tourze"

Barty zdecydowała się odejść od tenisa w wieku zaledwie 25 lat. Odchodząca Barty chwali Świątek. "Nowa liderka? Nie ma lepszej osoby" Ashleigh Barty... czytaj dalej »

- Po raz pierwszy powiedziałam to na głos i tak, trudno to przyznać, ale jestem gotowa. Jestem wyczerpana. Brakuje mi wszystkiego, czego potrzeba, aby rzucić sobie wyzwanie na najwyższym poziomie - wyjaśniła podczas filmu opublikowanego w swoich mediach społecznościowych 23 marca.

30 dolarów za zwycięstwo

Po niespełna dwóch tygodniach od wydania szokującego oświadczenia Australijka wystartowała w amatorskim turnieju golfowym rozgrywanym w Brookwater Golf and Country Club nieopodal Brisbane.

Triumfatorka trzech imprez wielkoszlemowych (Roland Garros 2019, Wimbledon 2021, Australian Open 2022) była tego dnia najlepsza, a za zwycięstwo zainkasowała 30 dolarów. Dla porównania, na tenisowych kortach podczas zawodowej kariery zarobiła około 32 milionów dolarów.



Congrats to Ash Barty who won $30 this weekend for winning the ladies golf championship at the Brookwater Golf and Country Club pic.twitter.com/hfl0VZ4AvK — HerWay_Magazine (@HerwayMagazine) April 3, 2022

"Ashleigh wyróżnia się najbardziej"

Co ciekawe, zmiana dyscypliny to dla Barty nie pierwszyzna. Kilka lat wcześniej Australijka próbowała swoich sił także w krykiecie. Na przełomie 2015 i 2016 roku, rezygnując na parę miesięcy z tenisa, występowała w lokalnym zespole Brisbane Heat.

- Jej umiejętności od pierwszego podniesienia kija były niezwykłe - przyznał jej ówczesny trener Andy Richards.

Media prognozują, że zawodniczce pochodzącej z Ipswich bliżej jednak do golfa, z którym była tenisistka miała już do czynienia. Barty wygrała bowiem zawody w Brookwater już dwa lata wcześniej, będąc bardzo chwalona przez innych uczestników turnieju.

- Ma wszelkie narzędzia, aby odnosić sukcesy w profesjonalnym tourze - zaznaczył wielokrotny zwycięzca tej imprezy Louis Dobbelaar.

Podobnego zdania był również legendarny Tiger Woods.

- Widziałem wielu sportowców, którzy próbowali swoich sił w golfie i to Ashleigh wyróżnia się najbardziej - zauważył.