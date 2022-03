Wzruszające podziękowanie dla Ashleigh Barty

Ashleigh Barty niespodziewanie kończy karierę Ashleigh Barty,... czytaj dalej » Barty odchodzi jako trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa, 15 tytułów w singlu, 12 w deblu, jako liderka rankingu WTA od 114 tygodni. Wszystko to w wieku 25 lat.

Kończy karierę, bo czuje się wypalona, bez szans na motywację do wysiłku, by grać na najwyższym poziomie.

WTA do Barty: dziękujemy

Zasłużyła na miejsce wśród tenisowych sław nie tylko grą, ale tym, co prezentowała poza kortem. Skromna, cicha, uśmiechnięta. Nie dziwią podziękowania od WTA opublikowane na Twitterze. Podziękowania, ale i pożegnanie jednocześnie.

"Za każdą młodą dziewczynę, która cię podziwiała. Za każdego z nas, którego zainspirowałaś. Za twoją miłość do gry. Dziękujemy za niesamowity ślad, który zostawiłaś na korcie, poza nim i w naszych sercach" – napisano.

Krótko, pięknie i celnie.